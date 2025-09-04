Bộ Nông nghiệp lên tiếng về việc Mỹ siết nhập khẩu thủy sản

TPO - "Tôi đã yêu cầu ngay trong tuần này, các đơn vị phải báo cáo cụ thể kế hoạch, nguồn lực, kinh phí và tiến độ triển khai. Đây là vấn đề mới, có tính thời sự cao, đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kịp tiến độ mà phía Mỹ đưa ra”, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh.

Vấn đề trên được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (4/9).

“Về việc Mỹ siết nhập khẩu theo Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú, Mỹ đã đưa ra 12 yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam. Chúng ta còn thời gian đến tháng 1/2026 để giải trình, bổ sung và triển khai các biện pháp khắc phục theo yêu cầu. Điều này cho thấy, Việt Nam buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt, không có lựa chọn nào khác nếu muốn duy trì vị thế” - ông Tiến cho hay.

Thứ trưởng Bộ NN&MT cho biết đã chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát nhanh chóng 12 yêu cầu cụ thể để hướng tới công nhận tương đương toàn phần. "Tôi đã yêu cầu ngay trong tuần này, các đơn vị phải báo cáo cụ thể kế hoạch, nguồn lực, kinh phí và tiến độ triển khai. Đây là vấn đề mới, có tính thời sự cao, đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kịp tiến độ mà phía Mỹ đưa ra”, ông Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tham khảo kinh nghiệm từ các nước, đồng thời huy động sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương.

Nhiều loại động vật có vú khai thác từ biển có nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu vào Mỹ. Ảnh: The Guardian.

Cuối tháng 8, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) công bố báo cáo kết quả so sánh theo Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú năm 2025, trong đó đánh giá khoảng 2.500 nghề cá tại 135 quốc gia đang xuất khẩu thủy sản sang Mỹ.

Kết quả đánh giá cho thấy, có 89 quốc gia đạt mức tương đương hoàn toàn, 34 quốc gia được công nhận tương đương một phần và 12 quốc gia không đạt yêu cầu.

Theo đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ NN&MT, NOAA đã gửi thư thông báo kết quả đánh giá hồ sơ của Việt Nam. Kết quả cho thấy, 11 nghề cá được công nhận tương đương, song 12 nghề khác bị từ chối, đồng nghĩa với việc từ ngày 1/1/2026, cá và sản phẩm từ các nghề này sẽ không còn đủ điều kiện nhập khẩu vào Mỹ.

Quy định mới có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kim ngạch xuất khẩu hải sản, nhất là những mặt hàng trọng điểm như cá ngừ, cá mú, mực nang, cá nục, cua biển...

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, riêng với 12 nghề cá chưa đáp ứng yêu cầu, nếu bị ngừng nhập khẩu, Việt Nam có nguy cơ bị hụt thu khoảng 200 triệu USD.