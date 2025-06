Bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân nhiều tỉnh, thành

10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TPHCM, gồm: Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Nhà Bè, Hiệp Phước, Thạnh An

7

TAND khu vực 7 - TPHCM

11 đơn vị hành chính cấp xã, thuộc TPHCM, gồm: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây

TAND quận 12, Gò Vấp