Bản tin 8H: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND thành phố Thái Nguyên.

Chiều 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 66/QĐ-TCCB ngày 6/1/2025 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1980, Thẩm phán trung cấp, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Thái Nguyên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP. Thái Nguyên. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 6/1/2025.

Khoảng 10h55 ngày 16/1, siêu xe Lamborghini Aventador đang di chuyển trên đường bất ngờ dừng lại trước số nhà 102 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM. Đến kiểm tra, người dân phát hiện xe vẫn nổ máy, nam tài xế ngồi bên trong, có dấu hiệu đột quỵ. Đội CSGT - TT Công an quận Phú Nhuận sau đó phối hợp người nhà nam tài xế, mở cửa xe, sơ cứu và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện điều trị. Tài xế được xác định là ông C.H.T (SN 1955, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM). Theo người nhà, ông T. có tiền sử bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính.

Chiều 16/1, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Khu kinh tế (KKT) ven biển phía Nam Hải Phòng.KKT ven biển phía Nam Hải Phòng có quy mô khoảng 20.000ha được định hướng là KKT đa ngành, mang tầm quốc tế. Khi hình thành, KKT trên sẽ phát triển các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại, đô thị thông minh, du lịch sinh thái và khu thương mại tự do thí điểm. Đến năm 2030, KKT ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ trở thành động lực chủ đạo của kinh tế thành phố; kết nối với các KKT lân cận, tạo thành chuỗi KKT ven biển, làm động lực phát triển của cả vùng. Ngoài ra, KKT ven biển phía Nam còn được kỳ vọng đóng góp ngân sách 550.000 tỷ đồng và tạo 301.000 việc làm cho lao động địa phương.

Ngày 16/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc triển khai Nghị định 168 đã mang lại thay đổi rõ rệt trong ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.Tuy nhiên, áp lực ùn tắc trên các tuyến đường vẫn rất lớn, nhất là dịp cuối năm khi lượng xe gia tăng đột biến. Hà Nội đang quản lý hơn 8,1 triệu phương tiện, trong đó xe máy chiếm phần lớn. Các tuyến trọng điểm như cầu Thanh Trì, Vành đai 3 hay cầu Chương Dương đều có lưu lượng vượt thiết kế gấp 6-8 lần. Nhiều tuyến phố như Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng – Nguyễn Chánh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nguyên nhân ùn tắc không chỉ do phương tiện gia tăng, mà còn do bất cập trong tổ chức giao thông. Hệ thống giao thông tĩnh thiếu hụt, nhiều khu vực chưa có bãi đỗ xe phù hợp. Các công trình thi công kéo dài, biển báo và vạch sơn chưa đồng bộ, đường vành đai chưa khép kín cũng khiến giao thông thêm áp lực.

Tối 16/1, bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết cháy rừng xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày tại núi Lân Khoang, thôn Làng Bên, xã Hữu Liên. Vào thời điểm trên, chính quyền địa phương nhận được tin báo lửa bốc lên tại khu vực lô 1 và 2 thuộc khoảnh 5, núi Lân Khoang. Nhận được tin báo, UBND xã Hữu Liên huy động nhiều lực lượng an ninh, kiểm lâm và BQL rừng và PCCC tới cứu hỏa. Đến 23h đêm, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê diện tích rừng bị cháy và nguyên nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ. Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ.