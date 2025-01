Bản tin 8H: Đêm nay không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiều nơi rét đậm

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và nhiều nơi Trung Bộ từ đêm 14/1.

Chiều 13/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trên đường 401 (đoạn qua thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 trẻ em tử vong. Theo đó, khoảng 7h10 cùng ngày, trước cửa số nhà 230 đường 401, xe máy BKS 29S6- 430.XX, do chị H.T.H. (SN 1988, trú tại Sóc Sơn) điều khiển, đang chở theo 2 trẻ em, xảy ra va chạm với xe đạp của 1 học sinh. Xe máy tiếp tục va chạm với máy xúc BKS 29LA- 47.XX, do anh T.N.L. (SN 1996, trú tại Sóc Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 trẻ em đi trên xe máy tử vong. Tài xế T.N.L. không vi phạm nồng độ cồn, chưa có kết quả kiểm tra ma túy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và nhiều nơi Trung Bộ từ đêm 14/1. Những ngày tới, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế trời tiếp tục rét; vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; còn khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C. Tại Hà Nội, những ngày tới trời hanh khô, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ C. Từ đêm 14/1, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao có khả năng có rét hại, băng giá và sương muối.

Ngày 13/1, UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đã có báo cáo vụ cháy trang trại chăn nuôi của một hộ dân khiến 1.600 con heo bị chết. Theo đó, khoảng 16h ngày 12/1, do chập hệ thống điện tại khu vực giàn làm mát phân trại 1A, từ đó dẫn đến cháy lan toàn bộ phân trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh ông Hoàng Văn Tiếp (trú làng Lang, xã Ia Chiă, huyện Ia Grai). Vụ cháy đã làm 1.600 con heo thịt (trọng lượng trung bình khoảng 55kg/con) bị chết; 7 quạt hút gió bị thiêu rụi, hư hỏng; các hệ thống làm mát, hệ thống lọc mùi, hệ thống si-lô bị cháy. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 13/1, HĐND TP Tuyên Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10. Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quốc Chương, Phó Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Kết quả, có 23/23 đại biểu đồng ý. Trước đó, chiều 9/1, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang điều động ông Phạm Quốc Chương - Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. (XEM CHI TIẾT)

Tại kỳ họp thứ 44 và 45, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Lê Thanh Chung, Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Lê Thanh Chung đã có vi phạm trong việc sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp để được đào tạo, nâng lương, bổ nhiệm không đúng quy định pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Chung. (XEM CHI TIẾT)