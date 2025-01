Bản tin 8H: Danh tính người rút kiếm đòi chém nữ công nhân môi trường ở Nha Trang

TPO - Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa đã xác định được danh tính người có hành vi rút kiếm đòi chém công nhân môi trường đô khi bị nhắc nhở không bẻ hoa trong công viên.

Theo Công an TP Nha Trang, khoảng 15 giờ 45 ngày 11/1, một nữ công nhân thuộc Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đến Công an phường Lộc Thọ trình báo, hơn 30 phút trước, lúc chị đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên bên cạnh Tháp Trầm Hương thì có một người đàn ông lái ô tô dừng lại, xuống xe và đi đến bẻ hoa trong công viên. Thấy vậy, nữ công nhân nhắc nhở thì bị người đàn ông chửi bới, có hành vi rút kiếm đe dọa chém. Theo kết quả điều tra ban đầu, người có hành vi gây rối là ông Nguyễn Thanh Bình (tên thường gọi Bình con, 53 tuổi, ngụ TP Nha Trang). Ông Bình đã lái xe đến công viên bên cạnh tháp Trầm Hương, sau đó xuống xe đi bộ lên lề đường đến khu vực công viên và bẻ hoa để tặng cho người phụ nữ đi cùng. Khi bị nữ công nhân nhắc nhở, ông Bình chửi bới, xúc phạm nữ công nhân. Sau đó, ông Bình quay lại ô tô mở cốp sau, rút kiếm đòi chém nữ công nhân. Lúc người phụ nữ đi cùng can ngăn thì ông Bình mới lên xe rời đi. Theo lãnh đạo Công an TP Nha Trang, vụ việc đang được đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Sáng 13/1, lãnh đạo UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu, hơn 16h ngày 12/1, trên tuyến tỉnh lộ 543D, đoạn qua địa bàn bản Tham Hín, thuộc xã Nậm Càn, xe tải (khoảng 1,5 tấn) chở lá dong bất ngờ mất lái, lao dốc xuống, đâm trúng quán tạp hóa của gia đình anh Và Bá D. Vụ tai nạn khiến bà Lê Thị K. (mẹ ruột anh D.), em dâu anh D. cùng 4 cháu nhỏ (chưa rõ danh tính) tử vong. Trong 4 cháu nhỏ, có 2 là con của anh D.; 2 nạn nhân còn lại là con của anh trai anh D. Tài xế xe tải sau đó bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Khoảng 1h sáng 13/1, lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình.

Ngày 12/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết các đồn biên phòng vừa ứng cứu thành công 8 ngư dân của hai tàu cá bị chìm và bị cháy trên biển. Vào lúc 3h30 cùng ngày, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh nhận tin báo tàu cá số hiệu NĐ-92357.TS, do ông Nguyễn Văn Thạch (xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên, bị mắc cạn, sóng to đánh chìm. Đến 8h cùng ngày, các lực lượng tiếp cận, cứu vớt được 6 thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Theo chủ tàu cá NĐ-92357.TS, tổng tài sản thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, rét hại; vùng núi cao khả năng có băng giá và sương muối. Trạng thái thời tiết hanh khô, rét đậm, rét hại ở miền Bắc và một số nơi ở miền Trung duy trì đến ngày 14/1. Khoảng ngày 15-16/1, một đợt không khí lạnh mới được tăng cường xuống miền Bắc nên nhiều nơi sẽ kéo dài tình trạng không mưa, ngày trời hanh khô, đêm rét đậm, rét hại.

Chiều 12/1, Phó Giám đốc Sở GDĐT Long An cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nổ bình gas mini trong quán lẩu khiến 9 người bị thương. Khoảng 13h cùng ngày, sau khi kết thúc hội xuân thiếu nhi huyện Tân Thạnh, đoàn trường của xã Bắc Hòa có 18 người cùng ra quán ăn Yagami food, thị trấn Tân Thạnh, ăn uống trước khi về trường. Do đông người, đoàn chia làm 2 bàn ngồi gần nhau. Trong lúc đưa bếp gas lên nấu lẩu, bình gas mini trong bếp bất ngờ phát nổ. Sự cố này làm 9 người, gồm 2 giáo viên và 7 học sinh, bị bỏng. (XEM CHI TIẾT)

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày".Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định được ký ban hành ngày 26/12/2024, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Giải đáp vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định đây là thông tin không chính xác. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, trong quá trình soạn thảo Nghị định 168 để thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP), do tính chất cấp thiết liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền đã có cuộc họp xem xét, quyết định ban hành nghị định theo trình tự rút gọn. (XEM CHI TIẾT)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) vừa có thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng đối với 36 mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng. Theo đó, 36 điểm mỏ khoáng sản sẽ được đưa ra đấu giá quyền khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường. Các mỏ này gồm 22 mỏ đất san lấp, 5 mỏ cát, 8 mỏ đá và 1 mỏ sét gạch ngói. Tất cả đều chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng. Tổng giá khởi điểm cho quyền khai thác các mỏ này là hơn 306 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)