Bản tin 8H: Ban Bí thư chỉ định nhân sự tại Hưng Yên

TPO - Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1798-QĐNS/TW ngày 3/1/2025 của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã công bố Quyết định số 1329-QĐ/TU, ngày 27/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Hàm Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ ngày 1/12/2024; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Chiến giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/12/2024.

Chiều 9/1, một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thanh Hóa xác nhận sở này vừa có 27 cán bộ công chức, viên chức, người lao động tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, trong số 27 trường hợp viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi có 6 công chức, 17 viên chức và 4 hợp đồng lao động. Trong đó, có 1 người là Phó trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở LĐ-TB&XH; 5 trường hợp là Phó giám đốc đơn vị trực thuộc sở; 4 người giữ chức vụ trưởng, phó phòng, khoa thuộc đơn vị; 13 người là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 4 hợp đồng lao động.

Tối 9/1, Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết khoảng 20h12 cùng ngày, hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà tạm ở ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu (phường Phú Diễn).Sau khi nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Nam Từ Liêm, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2 (Công an Hà Nội), điều 12 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 21h15, lực lượng chức năng khống chế được vụ hỏa hoạn. 5 ngôi nhà tạm bị lửa thiêu rụi, may mắn không có ai bị thương vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Ngày 9/1, đại diện Bệnh viện Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện. Trước đó, vào 13h06 ngày 6/1, Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận sản phụ N.T.D.N. (22 tuổi) đang chuyển dạ sắp sinh, được người đi đường phát hiện ở bãi đất trống nên gọi xe cấp cứu chở đến. Sau khi nhập viện, chị N. sinh thường một bé gái với cân nặng 3kg, nhưng không có người thân chăm sóc. Sinh con được 2 ngày, đến sáng 8/1, người mẹ bỏ lại con ở bệnh viện, không thấy quay lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 10/1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao khả năng có băng giá và sương muối. Đến ngày 11-12/1, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; còn khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 10-13 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày tới khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 9/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự Chủ tịch UBND 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Giang. Cụ thể, tại Quyết định số 52/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, tại Quyết định số 57/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.