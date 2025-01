Bản tin 8H: Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn thêm nhiệm vụ mới

TPO - Theo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Kiểm toán Nhà nước, ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, làm Trưởng ban.

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 03/QĐ-KTNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Kiểm toán Nhà nước. Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban thường trực là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Thanh tra Kiểm toán Nhà nước. Phó Trưởng ban gồm: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà Nước phụ trách Vụ Tổng hợp. Thành viên gồm: Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Thanh tra Kiểm toán Nhà nước - Thư ký.

Ngày 11/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc kịp thời cứu sống nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy trong đêm lạnh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h56 ngày 10/1, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động cano và tổ công tác tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sau đó triển khai phao cứu hộ, tiếp cận, đưa nạn nhân lên ca nô, đồng thời tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và đưa vào Bệnh viện 108 cấp cứu. Sức khoẻ nạn nhân hồi phục, được bàn giao cho gia đình chăm sóc. Nạn nhân được xác định là Đ.T.T (SN 2009, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết, gần đây trên Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF” thông báo tuyển sinh các lớp bóng rổ nhằm lôi kéo người dân tham gia đăng ký rồi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 5/1, chị D. (SN 1994, ở Cầu Giấy) đăng ký cho con học bóng rổ qua trang Facebook “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF”. Chị được hướng dẫn tải ứng dụng Telegram để làm nhiệm vụ và bị các đối tượng chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng. Chị D. đã đến Công an phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy) trình báo. Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học bóng rổ cũng như những môn thể thao khác quảng cáo trên mạng xã hội.

Chiều 11/1, ông Trịnh Duy Lộc, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Cường (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông tử nạn, thi thể biến dạng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã. Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, UBND xã Vĩnh Cường nhận được tin báo, đoạn cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn xã, nghi xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến một người đàn ông tử nạn, thi thể không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân biến dạng phần đầu, phía dưới đường gom gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân có 1 chiếc xe máy BKS Thái Bình. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 1996, quê Thái Bình. Gần 12h cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Tối 11/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, sau 10 ngày triển khai theo quy định mới tại Nghị định 168/2024 (từ ngày 1/1 đến 10/1), cảnh sát giao thông toàn thành phố xử lý 8.435 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.Trong đó, vi phạm trên đường bộ chiếm đa số với 8.357 trường hợp. Số tiền xử phạt ước tính hơn 21,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ 2.493 phương tiện các loại, tước 317 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, 965 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe (160 ô tô, 805 mô tô). Các vi phạm được xử lý: 302 trường hợp vượt đèn đỏ; 220 trường hợp đi vào đường cấm, đường ngược chiều và 570 lái xe vi phạm tốc độ. Ngoài ra, 1.272 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 1.826 tài xế vi phạm nồng độ cồn và hơn 2.600 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày 12-13/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; còn khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình phổ biến 13-16 độ C; còn khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 15-18 độ C. Tại Hà Nội, hai ngày tới trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô phổ biến 9-12 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông.