Đắk Nông kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến 2 vụ án oan sai

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến các tập thể, cá nhân để xảy ra các vụ án oan sai trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long.

Lý do, ông Phú có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan không đúng quy định pháp luật, dẫn đến oan sai.

Đối với ông Phan Thanh Hải, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhận thấy: Ông Hải được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng để xảy ra oan sai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đối với Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh và các đảng viên có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành, thực hiện quy chế làm việc; trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để Viện KSND tỉnh giải quyết vụ án ông Đỗ Văn Hùng và chỉ đạo Viện KSND huyện Đắk G’long giải quyết vụ án ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan không đúng quy định của pháp luật, xảy ra oan sai.

Từ đó, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật của đảng, kỷ luật của ngành và bồi thường oan sai theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, chỉ đạo

Cũng liên quan đến 2 vụ oan sai trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất báo cáo vi phạm của 3 nguyên cán bộ để UBKT Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Cụ thể, ông Lương Ngọc Lếp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao; Ký quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long đối với ông Đỗ Văn Hùng không đúng quy định pháp luật, gây oan sai, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và của ngành công an, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã chỉ đạo về mặt hành chính trong việc đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can; trình Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng không đúng quy định pháp luật, gây oan sai, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và của ngành công an, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và có vi phạm, khuyết điểm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án ông Đỗ Văn Hùng; để Viện KSND huyện Đắk G’long giải quyết vụ án ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan, không đúng quy định của pháp luật, xảy ra oan sai.