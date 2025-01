Bản tin 8H: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có tổng giám đốc mới

TPO - Ông Nguyễn Hữu Tú, thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngày 15/1, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ký quyết định số 18/QĐ-HCVN bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tú, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Tú sinh năm 1977. Trước đây, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 7/2018, ông Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tháng 7/2023, ông Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tháng 08/2024, ông Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tối 15/1, Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) điều tra nguyên nhân cô gái tử vong dưới sông Đồng Nai. Vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới sông Đồng Nai, đoạn qua cầu Đồng Nai, phía phường Bình Thắng (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là chị V.T.A.H. (25 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP. Thủ Đức). Bà N.T.T. (56 tuổi, mẹ của nạn nhân) cho biết H. mất tích từ tối 14/1. Thời gian đó, chị H. có nhiều biểu hiện bất thường, hỏi mượn tiền nhiều người. Khi đến Công an phường Long Bình (TP. Thủ Đức) nhờ hỗ trợ, bà T. được cán bộ công an cho biết chị H. cũng vừa đến trình báo bị lừa đảo số tiền hơn 200 triệu đồng rồi rời đi. Chiều 15/1, bà T. nghe người dân báo có thi thể trôi sông Đồng Nai nên đến xin nhận dạng.

Chiều 15/1, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Trung ương. Lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm: Thủ trưởng (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và các phó thủ trưởng (phó thủ trưởng cơ quan). Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 12 vụ, đơn vị (trong đó có 9 vụ địa bàn).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 16/1, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; còn khu vực từ Quảng Bình đến TP. Huế phổ biến 14-17 độ C, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định. Tại Hà Nội, những ngày tới trời hanh khô, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; vùng núi cao khả năng có rét hại, băng giá và sương muối.

Chiều 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà-Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trịnh Văn Giang (sinh năm 1978), Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 15/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn An, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn An. Ngày 10/1, ông Dương Văn An đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)