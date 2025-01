Bản tin 8H: Vietlott tìm thấy chủ nhân giải độc đắc hơn 48 tỷ đồng

TPO - Vietlott tìm thấy tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 với giá trị hơn 48,5 tỷ đồng vào kỳ quay số mở thưởng ngày 14/1.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1139 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 14/1, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 48.562.514.850 đồng (hơn 48,5 tỷ đồng) và có 1 vé số trúng giải độc đắc này. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1139 của loại hình xổ số Power 6/55 là 03 - 11 - 12 - 24 - 33 - 40. Cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 46, nhưng không tìm thấy ai trúng giải này. Ngoài ra giải Jackpot 1, Vietlott còn tìm ra 14 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 974 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.000 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, tại Quyết định số 66, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Quyết định số 67, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026, bằng hình thức cảnh cáo. Hai cán bộ trên đều có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Tỉnh ủy Đồng Tháp thi hành kỷ luật Đảng vào cuối năm 2024.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định về việc thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi; quyết định về việc kết thúc hoạt động, sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Chí Phương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Vin, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh.

Tối 14/1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực.Theo đó, từ ngày 1/1 đến ngày 14/1, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 174.653 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 17.595 trường hợp; tạm giữ 955 ô tô, 49.649 mô tô; 12.691 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe. So với thời gian trước liền kề, giảm 22.786 trường hợp bị xử phạt (-11,54%). Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 36.055 trường hợp; 2.888 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng; 37.337 trường hợp vi phạm tốc độ; 339 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 3.279 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông…

Chiều 14/1, từ khoảng 17h, hành khách đi tàu Metro số 1 ở TP HCM phản ánh một đoàn tàu bất ngờ thông báo gặp sự cố phải dừng lại giữa đường ray trong cơn mưa. Sự cố khiến toàn tuyến phải tạm ngừng hoạt động hơn nửa giờ. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1), xác nhận tàu Metro số 1 gián đoạn hoạt động do gặp sự cố kỹ thuật và đã được khắc phục, hoạt động trở lại bình thường vào gần 18h. Thông tin trên phần mềm HCMC Metro cho biết tuyến metro tạm dừng vì lý do kỹ thuật trong điều kiện thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 15/1, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; còn khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C. Tại Hà Nội, những ngày tới trời hanh khô, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; vùng núi cao khả năng có rét hại, băng giá và sương muối.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, nguyên Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa, bằng hình thức Khiển trách. Trước đó, tại kỳ họp ngày 30/12/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, xem xét tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Ninh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhận thấy với trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, ông Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.