Lạng Sơn công bố quyết định điều động, bố trí 65 trưởng công an xã mới

TPO - Chiều 27/6, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bố trí 65 Trưởng Công an xã sau khi hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí 65 đồng chí giữ chức vụ Trưởng Công an xã tại các đơn vị hành chính mới.

Trong đó, có 1 đồng chí là Trưởng phòng, 10 đồng chí Phó Trưởng phòng, 4 đồng chí Đội trưởng thuộc các phòng Công an tỉnh và 50 đồng chí là Chỉ huy Công an xã đương nhiệm, được lựa chọn, bố trí phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu địa bàn sau sáp nhập. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Việc điều động, bố trí Trưởng Công an xã sau sắp xếp đơn vị hành chính là bước quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức, đảm bảo lực lượng Công an cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Công an cấp xã là lực lượng gần dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, mỗi Trưởng Công an xã cần nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Tiến Trung nhắn nhủ.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, đề xuất điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong giai đoạn chuyển đổi. Đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nổi lên, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; giữ vững bình yên trên địa bàn và xứng đáng với niềm tin tin yêu của nhân dân.