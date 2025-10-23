Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hơn 4,3 tỷ đồng cho học sinh, nhân dân vùng lũ Lạng Sơn

TPO - Sáng 23/10, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác đầu năm học 2025 - 2026 và công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão số 11 tại Lạng Sơn.

Làm việc với đoàn có bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) Lạng Sơn. Theo báo cáo, tỉnh Lạng Sơn hiện có 647 đơn vị, trường học. Ngay từ đầu năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; cân đối nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để ưu tiên đầu tư cho các trường vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (đứng) phát biểu trong buổi kiểm tra công tác năm học, khắc phục bão lũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Song song với triển khai nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục đã chủ động khắc phục hậu quả bão số 11. Trên địa bàn có 52 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính hơn 16,7 tỷ đồng. Đến ngày 22/10, có 48/52 đơn vị đã khắc phục xong cơ bản, 643/647 trường học trên địa bàn đã ổn định dạy học trở lại.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra tình hình thực tế tại Trường Tiểu học Yên Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp hiệu quả của ngành giáo dục Lạng Sơn trong triển khai nhiệm vụ năm học, nhất là trong điều kiện tỉnh đang vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Thứ trưởng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng biên giới, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tư duy và phương pháp giáo dục, gắn dạy học hai buổi/ngày với điều kiện thực tế của từng địa phương.

“Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn, hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, hướng dẫn thực hiện chính sách mới và tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nhằm giúp giáo dục của tỉnh phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Bộ GD&ĐT hỗ trợ trên 4.3 tỷ đồng cho học sinh và nhân dân vùng lũ Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ các đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão số 11 sớm khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động dạy và học, với tổng trị giá hơn 4,3 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 22/10, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác Bộ GD& ĐT thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các trường học ở một số xã bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn