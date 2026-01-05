Bộ GD&ĐT 'xin' góp ý sửa đổi Thông tư 19 về dạy thêm học thêm

TPO - Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo Bộ GD&ĐT, trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Bộ đã gửi xin ý kiến một số sở GD&ĐT nhằm đánh giá tác động, lắng nghe phản hồi từ thực tiễn quản lí tại địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến, Bộ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội theo quy định.

Có thể tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số nội dung đã ban hành trong Thông tư 19, trước đó áp dụng trên thực tế nhưng chưa phù hợp.

Cụ thể, dự thảo làm rõ trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng trong quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường.



Dự kiến, hiệu trưởng được đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong trường học.



Hiệu trưởng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, trong đó có quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với các đối tượng học sinh được phép tổ chức dạy thêm theo quy định của Thông tư số 29, trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và đề nghị của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

"Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trừ trường hợp đặc biệt...do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc hoặc người đứng đầu nhà trường", dự thảo thông tư nêu.

Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm, đồng thời Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lí, minh bạch, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.

Siết quản lí dạy thêm của giáo viên

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Trong đó, yêu cầu bổ sung báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng kí kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Dự thảo bổ sung quy định về thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lí, từ cơ sở giáo dục, ủy ban nhân dân cấp xã đến sở GDĐT. Đây là giải pháp nhằm tăng cường giám sát của toàn xã hội, kịp thời tiếp nhận, xử lí các phản ánh, kiến nghị, góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm được nghiêm túc, đúng pháp luật.

Cùng với đó, dự thảo đổi mới cách tiếp cận trong thanh tra, kiểm tra theo hướng công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; ưu tiên nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục đối với các vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng; xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, ép buộc hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bộ GD&ĐT khẳng định, dạy thêm, học thêm liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, bao gồm giáo dục, nhà giáo, viên chức, phòng, chống tham nhũng, quản lí tài chính, an ninh trật tự và quyền lợi của người học.

Đây không phải là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm cần được thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỉ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo Thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật. Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lí theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.