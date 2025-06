Bộ ba vô địch Bonallack Trophy hướng tới vinh quang tại The Amateur Championship

TPO - Niềm hy vọng số 1 của golf Việt Nam Nguyễn Anh Minh sẽ sát cánh cùng hai đồng đội từng làm nên kỳ tích tại Bonallack Trophy, chinh phục The Amateur Championship- giải golf nghiệp dư lâu đời và danh giá nhất thế giới.

'Chiến đấu' vì niềm tự hào dân tộc

Được tổ chức tại hai sân golf danh tiếng Royal St George’s và Royal Cinque Ports – nơi từng in dấu chân của nhiều huyền thoại, The Amateur Championship 2025 quy tụ 288 VĐV đến từ 45 quốc gia.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam góp mặt tại đấu trường danh giá này, và cái tên mang theo niềm kỳ vọng lớn lao đó là tay golf số 1 Việt NAm Nguyễn Anh Minh.

Theo Liên đoàn Golf châu Á- Thái Bình Dương (APGC), cùng với Zhou Zixin (Trung Quốc) và Rintaro Nakano (Nhật Bản), Anh Minh từng góp công lớn giúp đội APGC đánh bại đội châu Âu tại Bonallack Trophy 2025- sự kiện đối kháng danh giá theo thể thức Ryder Cup tại UAE hồi tháng 1.

Giờ đây, khi tái ngộ tại nước Anh, bộ ba châu Á này không chỉ chiến đấu vì danh dự cá nhân, mà còn vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào của cả châu lục.

Golfer có thứ hạng WAGR cao nhất

Nhà vô địch The Amateur Championship 2025 không chỉ mang về chiếc cúp danh giá, mà còn giành suất tham dự The Open lần thứ 153 tại Royal Portrush vào tháng tới, US Open 2026 và theo truyền thống là một tấm vé mời tới The Masters.

Thử thách đầu tiên dành cho các tay golf là vòng đấu gậy kéo dài 2 ngày, với tổng cộng 36 hố chia đều trên hai sân Royal St George’s và Royal Cinque Ports. 64 người có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Trong trường hợp có nhiều người đồng hạng 64, ban tổ chức sẽ có vòng play-off tranh suất đi tiếp.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 17 tay golf góp mặt, trong đó Nguyễn Anh Minh là người có thứ hạng cao nhất (hạng 55 WAGR). Theo sau là Zhou Zixin (109) và Rintaro Nakano (176).

Tại Giải vô địch nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương năm ngoái ở Nhật Bản, Zhou và Nakano lần lượt cán đích hạng nhì và ba, trong khi Anh Minh xếp đồng hạng 19. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định Anh Minh đã trưởng thành vượt bậc và đang ở thời điểm chín muồi về phong độ.

Những kỳ vọng châu Á

Bên cạnh bộ ba golfer vô địch Bonallack Trophy kể trên, một số gương mặt khác từ châu Á cũng rất đáng chú ý như Brayden Lee (Singapore, hạng 262), Bhumkit Pitchayasaowapak (Thái Lan, hạng 280) và Kayun Mudadana (Úc, hạng 299).

Brayden vừa vô địch giải thiếu niên The Royal Junior tại Nhật Bản, còn Bhumkit là nhà vô địch Singapore Junior Masters.

Mudadana gây ấn tượng mạnh khi lọt top 10 tại ba giải lớn ở Anh trong tháng qua, trong đó có hạng 3 tại Scottish Amateur Open và hạng 11 tại St Andrews Links Trophy – thành tích cho thấy anh là một ứng viên nặng ký.

The Amateur Championship được tổ chức lần đầu vào năm 1885 tại Hoylake, nơi chỉ có 44 tay golf thi tài. Trải qua gần 140 năm, giải đã chứng kiến nhiều tên tuổi lớn đăng quang như Bobby Jones, José María Olazábal hay Sergio Garcia. Royal St George’s – nơi diễn ra phần lớn các trận đấu năm nay – là một trong những sân golf cổ kính nhất nước Anh, từng 15 lần đăng cai giải với lần gần nhất vào năm 2017. Trong khi đó, Royal Cinque Ports cũng đã ba lần tổ chức giải, gần nhất năm 2013.