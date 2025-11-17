Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư TPHCM tự lái xe vào giờ cao điểm, mất 2 tiếng mới đi được 12km

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Ngày cuối tuần vừa rồi tôi tự lái xe đến cầu Bình Triệu vào giờ cao điểm và mất đúng 2 tiếng mới di chuyển được quãng đường 12km" - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ.

Chiều 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang điểm lại 4 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I hồi tháng 10 vừa qua. Đó là xử lý tình trạng ngập, kẹt xe, ô nhiễm không khí và phấn đấu cho mục tiêu thành phố không ma túy.

Nhìn nhận đây là những nhiệm vụ rất khó khăn, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn chứng một trong 4 lực cản đối với thành phố mà chính ông vừa trải nghiệm. Ông cho hay, ngày cuối tuần vừa rồi ông tự lái xe đến cầu Bình Triệu vào giờ cao điểm và mất đúng 2 tiếng mới di chuyển được quãng đường 12km. Ông tính toán, nếu nhân sự lãng phí về thời gian và công sức của bao nhiêu người trên đường thì con số lãng phí là khủng khiếp. Đó là chưa kể tình trạng ngập nặng như thời gian qua.

Trong khi đó, TPHCM đang được đặt rất nhiều kỳ vọng về việc phải trở thành thành phố đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thành phố siêu đô thị…

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, nghị quyết và chương trình hành động mô phỏng khá đầy đủ những nhiệm vụ hay những điều mà thành phố phải thực hiện trong 5 năm tới, dù vậy có thể khó giải quyết hết được. Ông mong thời gian tới, các địa phương khắc phục được các vấn đề tồn tại nêu trên.

z7234226277991-3d538b54b4559d711b1ef634ce52767c.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Về những điều thuận lợi, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định chưa bao giờ cơ chế dành cho TPHCM thông thoáng như hiện nay, cả cơ chế chung và cơ chế riêng thông qua Nghị quyết 54 của Quốc hội (trước đây) và nay là Nghị quyết 98 của Quốc hội. Cùng với đó là Nghị quyết 98 sửa đổi dự kiến sẽ được thông qua vào đầu tháng 12 tới với một số điều mới mẻ quan trọng, như việc có thể chỉ định thầu, được thực hiện quy trình rút gọn của rất nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư.

“Cũng còn điều thuận lợi nữa, nhưng đại thể tính tổng lại thì những lợi thế này giúp chúng ta tiết kiệm được khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể”, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ TPHCM cũng khẳng định, sau hợp nhất cùng hai địa phương lân cận, dư địa, tiềm năng phát triển của TPHCM rất lớn, gồm lợi thế về thủ phủ phát triển khu công nghiệp, kinh tế biển… Và với quy mô này thì sẽ làm được rất nhiều việc.

Ngô Tùng
#Bí thư Thành ủy TPHCM #Trần Lưu Quang #hội nghị quán triệt #dự án #tiết kiệm thời gian #siêu đô thị #quy trình rút gọn #tăng trưởng #kẹt xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục