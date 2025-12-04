Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bị kẻ lừa đảo thao túng, dọa dẫm cụ bà 76 tuổi mang toàn bộ vàng đi bán lấy hơn 2 tỷ đồng

TPO - Kẻ lừa đảo gọi điện cho cụ bà 76 tuổi ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) thông báo con trai cụ gặp tai nạn giao thông, cần số tiền lớn để điều trị. Bị thao túng tâm lý, đe dọa dồn dập, cụ đã mang toàn bộ số vàng tích cóp cả đời đi bán lấy hơn 2 tỷ đồng với mục đích chuyển tiền cho đối tượng, rất may vụ việc được phát hiện kịp thời.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng qua điện thoại nhắm vào cụ bà 76 tuổi ở xã Thạch Xuân.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 3/12, cụ bà L.T.H (76 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng thông báo rằng, trong lúc tham gia giao thông, con trai bà đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng và cần tiền gấp để điều trị.

Sau khi bị thao túng tâm lý, bị đe doạ dồn dập thì bà H, nghe theo lời của đối tượng, nên đã đi bán hết số vàng tiết kiệm cả đời được hơn 2 tỷ để chuyển tiền cho các đối tượng gọi điện.

Bị thao túng tâm lý, cụ bà L.T.H đã bán số vàng cả đời tích góp được hơn 2 tỷ đồng để định chuyển cho bọn lừa đảo.

Sau khi tới ngân hàng, nhân viên đã nhiều lần giải thích, phân tích rõ dấu hiệu bất thường của vụ việc và khuyến cáo bà dừng giao dịch.

Tuy nhiên, do bị thao túng tâm lý quá sâu và tin rằng con trai đang nguy kịch, bà cụ kiên quyết không nghe theo, liên tục yêu cầu được chuyển tiền bằng mọi cách.

Trước tình thế cấp bách, đại diện ngân hàng đã lập tức thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Thành Sen, Công an xã Thạch Xuân để phối hợp xử lý. Sau khi được cán bộ công an trực tiếp giải thích, bà H. mới bình tĩnh trở lại và đồng ý dừng việc chuyển khoản.

