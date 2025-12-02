Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Nữ quái' mạo nhận cháu thứ trưởng Bộ Công an để lừa đảo 4,5 tỷ đồng

Hoàng An
TPO - Dù không có công ăn việc làm, không có mối quan hệ nhưng bị cáo Hồ Thị Linh bịa chuyện là con của lãnh đạo công an tỉnh, cháu của thứ trưởng Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng của một thanh niên có nhu cầu xin việc làm.

Ngày 2/12, TAND Hà Nội tuyên phạt Hồ Thị Linh (SN 1992) mức án 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cuối năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Linh quen anh Nhâm Xuân H. (SN 1996). Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Linh tự nhận đang công tác tại Bộ Công an, bịa chuyện mình là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh, cháu của thứ trưởng Bộ Công an.

Để tạo niềm tin và nhằm chiếm đoạt tiền của anh H., tháng 1/2020, Linh mua và mặc bộ quân phục công an, sau đó dẫn anh H. đến thăm nhà một liệt sĩ từng công tác trong ngành. Tại đây, Hồ Thị Linh tiếp tục giới thiệu với mọi người rằng mình là bạn thân của liệt sĩ.

screen-shot-2025-12-02-at-173356.png
Bị cáo Hồ Thùy Linh tại tòa.

Một thời gian sau, anh H. muốn xin vào làm tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Linh hứa giúp, cho anh này xem nhiều số điện thoại mà cô tự "bịa" ra là của thứ trưởng Bộ Công an, thư ký của thứ trưởng và bố mình (một lãnh đạo Công an tỉnh).

Để lừa anh H., Linh còn lập nhiều tài khoản Zalo, giả danh thứ trưởng và thư ký để nhắn tin, "đóng vai” một thứ trưởng Bộ Công an để nhắn tin thông báo với anh H. rằng hồ sơ xin việc tại ACV đã bị hủy, đồng thời hứa sẽ xin cho anh vào làm tại Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2019 - 2022, Linh đã chiếm đoạt của anh H. hơn 4,5 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền, Linh cắt liên lạc và hủy các sim giả mạo.

Cuối năm 2023, anh H. lần ra địa chỉ của Linh tại Hà Nội và gặp bị cáo cùng chồng. Bị đòi tiền, Linh tiếp tục bịa rằng đã chuyển toàn bộ cho vị thứ trưởng để “nhờ xin việc”. Anh H. đã làm đơn tố cáo Linh đến cơ quan công an.

