“Bí ẩn” và sự thật về ảnh quảng cáo iPhone Air “tế nhị” của Apple ở Hàn Quốc

HHTO - Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được cho là quảng cáo iPhone Air của Apple tại Hàn Quốc - có điểm khác biệt với ảnh quảng cáo ở các nước khác trên thế giới. Nhiều người nói, sự khác biệt này là một cách làm “tế nhị” của Apple. Sự thật việc này thế nào, và sự “tế nhị” này bắt nguồn từ đâu?

Trong khi iPhone Air đang được rất nhiều fan của Apple chú ý, thì còn có một điều nữa khiến nhiều cư dân mạng bàn tán. Trên một số mạng xã hội xuất hiện hình ảnh so sánh, được cho là ảnh quảng cáo iPhone Air ở Hàn Quốc và ở các nước khác trên thế giới (bao gồm Việt Nam). Trong đó, ảnh ở các nước thì có hình 2 ngón tay cầm iPhone Air để cho thấy độ mỏng của máy, còn ảnh ở Hàn Quốc thì chỉ có hình iPhone chứ không có 2 ngón tay.

Hình ảnh so sánh đang được chia sẻ trên các mạng xã hội. Ảnh: Facebook, Instagram.

Trước hết, phải nói rằng những hình này không phải là những hình quảng cáo duy nhất về iPhone Air, mà nó là một trong số nhiều hình giới thiệu về chiếc máy rất mỏng này.

Tuy nhiên, nếu xem trên trang giới thiệu iPhone Air của Apple ở nhiều nước, chẳng hạn Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản… thì sẽ thấy đều có hình 2 ngón tay cầm iPhone Air. Còn trên trang ở Hàn Quốc thì đúng là chỉ có hình iPhone chứ không có 2 ngón tay cầm.

Ảnh trên trang Apple dành cho thị trường Việt Nam. Ảnh: Apple.

Ảnh trên trang Apple dành cho thị trường Hàn Quốc. Ảnh: Apple.

Vậy lý do có thể là gì?

Hình ảnh 2 ngón tay - ngón cái và ngón trỏ - chụm vào gần nhau được sử dụng ở hầu hết các nước trên thế giới để miêu tả sự bé nhỏ hoặc mỏng. Trong hình giới thiệu iPhone Air của Apple cũng vậy.

Ảnh trên trang Apple dành cho thị trường Nhật Bản. Ảnh: Apple.

Nhưng ở Hàn Quốc, động tác đó lại có ý nghĩa sâu xa hơn và được cho là hình ảnh gây tranh cãi. Nó gợi nhớ đến một biểu tượng từng được trang Megalian - trang web của cộng đồng nữ quyền Megalia (đã ngừng hoạt động) - dùng làm logo, và được cho là để ám chỉ kích thước (nhỏ) của “bộ phận nhạy cảm” của nam giới Hàn Quốc, theo trang Today. Logo này đã gây phản ứng dữ dội và sau đó, một số quảng cáo của các thương hiệu mà có hình bàn tay tương tự cũng bị công kích.

Logo của Megalia (đã dừng hoạt động). Ảnh: Star Today.

Trong thời gian sau đó, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, chuỗi cửa hàng gà rán BBQ Chicken and Kyochon… và một số thương hiệu khác đã phải gỡ bỏ quảng cáo có hình bàn tay tương tự; có thương hiệu phải xin lỗi và nói họ không có ý ám chỉ gì cả, theo Today và The Korea Times..

Ảnh quảng cáo này của một chuỗi cửa hàng gà rán đã bị gỡ bỏ, mặc dù việc cầm gà rán như trong hình được nhiều người coi là bình thường ở các nước khác. Ảnh: Kyochon.

Một phần hình ảnh quảng cáo của GS25 từng bị gỡ bỏ do nhiều người phản đối và dọa tẩy chay. Ảnh: GS Retail/ The Korea Times.

Vì vậy, khả năng là Apple đã nhận ra rằng, mặc dù hình ảnh động tác tay như đề cập ở trên là bình thường ở phần lớn các quốc gia, nhưng ở Hàn Quốc lại được hiểu theo ý nghĩa rất khác.

Do đó, để tránh bị hiểu lầm và cũng tránh những suy diễn không đáng có làm giảm sự tập trung vào sản phẩm, Apple đã có một lựa chọn an toàn cho thị trường Hàn Quốc là chỉ để hình chiếc iPhone Air, đơn giản và gọn gàng.

Lựa chọn tế nhị, khéo léo của Apple là rất dễ hiểu. Thực tế, các thương hiệu lớn khi giới thiệu sản phẩm ở những thị trường khác nhau trên thế giới thường cũng đều có sự nhạy cảm về văn hóa, chú ý đến sự khác biệt để thiết kế hình ảnh rất cẩn thận và cố gắng tránh gây tranh cãi.