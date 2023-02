Bắt giam cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

TPO - Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 3 bị can liên quan.