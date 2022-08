Thực hư SGK tiếng Anh dỏm tràn vào nhà sách?

TPO - Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, giáo viên ở TPHCM, một số loại sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh vừa được thành phố phê duyệt, đưa vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ năm học mới này bị trùng mã kích hoạt nội dung số hoặc không sử dụng được bản mềm trên online khi mua tại các nhà sách.

SGK không sử dụng được bản mềm

Chị T.L, ngụ quận 7 có con năm nay vào lớp 7 cho hay, cách đây ít ngày chị đến nhà sách Nguyễn Văn Cừ (đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) để mua bộ SGK tiếng Anh lớp 6 và 7. Mỗi bộ gồm 2 cuốn i-Learn Smart World Student’s Book và i-Learn Smart World Workbook. Bộ sách này do NXB Đại học Sư phạm TPHCM và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam (DTP) thuộc Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát phát hành.

Tuy nhiên, chị T.L cho hay, sau khi mua về và cào mã trong mỗi cuốn để kích hoạt bản sách mềm (tích hợp nghe nói và đáp án) thì hệ thống thông báo các mã trên (cả lớp 6, 7)… đã được sử dụng, không thể kích hoạt; không những vậy, cả 2 mã của cuốn Student’s Book và World Workbook lại trùng nhau. Tình trạng trên cũng được nhiều phụ huynh phản ánh khi mua các cuốn SGK trên của DTP.

Trong vai phụ huynh đi tìm mua sách cho con, PV cũng ghi nhận tình trạng mã kích hoạt không hợp lệ hoặc đã hết lượt truy cập tại một số nhà sách khác. Tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Chi nhánh quận 1) sau khi chọn cuốn sách i-Learn Smart World Student’s Book lớp 6 do NXB Đại học Sư phạm TPHCM và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam (DTP) thuộc Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát phát hành, PV đặt câu hỏi với nhân viên bán hàng nơi đây về việc nhiều phụ huynh phản ánh sau khi mua về cào nhãn ra để lấy mã kích hoạt thì mã này không hợp lệ. “Lâu nay nhà sách em chưa nghe ai phản ánh về vấn đề này, anh cứ mua thử xem sao!”, nhân viên bán hàng nói.

Ngay sau trang bìa cuốn sách là hướng dẫn cài đặt Eduhome (một áp do DTP phát triển để cung cấp sách mềm, bài tập… trên các thiết bị điện tử). Theo khuyến cáo từ nhà xuất bản, mã kích hoạt nằm dưới lớp tráng bạc và được sử dụng tối đa 3 lần và có giá trị trong vòng 1 năm sau khi kích hoạt.

Để mang tính khách quan, sau khi thanh toán tiền cuốn sách i-Learn Smart World Student’s Book lớp 7 với giá 70.000 đồng, PV nhờ nhân viên bán hàng này bốc tem để lấy mã kích hoạt đồng thời mở áp Eduhome để nhập mã kích hoạt.

Tuy nhiên, áp liên tục báo lỗi “Key đã hết lượt kích hoạt!” khiến nhân viên bán hàng này bối rối. “Sách này là do bên em nhập từ DTP nên chắc chắn không thể giả được. Lỗi này có thể là do đường truyền hoặc áp của họ bị lỗi, anh có thể liên hệ với họ để xử lý anh nhé”, nhân viên này giải thích và không đồng ý cho PV đổi trả sách.

Nhà sách, đơn vị phát hành nói gì?

Ngày 17/8, liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Đỗ Minh Vương- Trợ lý Chủ tịch HĐQT Nhà sách Nguyễn Văn Cừ khẳng định, những cuốn SGK trên đều là do nhà sách nhập trực tiếp thông qua Công ty cổ phần phát hành sách TPHCM (FAHASA), đơn vị phân phối độc quyền của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát nên không thể có chuyện sách giả, sách lậu được.

Ông Vương cho hay, cách đây 3 tuần khi Nhà sách Nguyễn Văn Cừ có nhập lô sách đầu tiên của DTP về bán nhưng ít ngày sau, đơn vị phát hành đã thực hiện thu hồi do một số lỗi liên quan đến mã kích hoạt. “Những cuốn sách mấy hôm nay phụ huynh mua nhưng mã kích hoạt không dùng được có thể là số sách còn sót lại của lô hàng bị thu hồi đợt trước. Đối với trường hợp này, phụ huynh học sinh có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của Nhà sách Nguyễn Văn Cừ hoặc FAHASA để đổi lại cuốn mới bởi đây là sách do các đơn vị chúng tôi độc quyền phát hành”, ông Vương nói.

Bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA cũng khẳng định sách giáo trình tiếng Anh nhập trực tiếp của Đại Trường Phát nên chắc chắn không mua nhầm sách giả được.

Trao đổi với PV về thông tin trên, đại diện Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) - đơn vị phát hành cuốn sách i-Learn Smart World Student’s Book lớp 6 và 7 khẳng định, mỗi cuốn sách do DTP phát hành đều có một mã riêng. So sánh cuốn sách i-Learn Smart World Student’s Book lớp 7 PV Tiền Phong mua ở Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (quận 1) và một cuốn do DTP cung cấp, hai cuốn sách có chất lượng màu sắc và độ dầy khác nhau rõ rệt. PV cào mã kích hoạt và nhập vào ứng dụng Eduhome thì được thông báo thành công.

“Trong trường hợp này, nếu mã kích hoạt trùng số hoặc không kích hoạt được thì rõ ràng đó là sách giả. Nếu nhìn kỹ hơn thì mã kích hoạt trên sách của DTP có một lớp tráng bạc, còn sách giả thì không có lớp tráng bạc này, đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất”, đại diện DTP nói và cho biết thêm, nhiều cuốn sách giáo khoa giả đang bán trên thị trường họ còn in mã kích hoạt lộ ra bên ngoài và hoàn toàn không có lớp tráng bạc hoặc phần cào mã số.

Chiều 18/8, sau khi PV cung cấp thông tin về việc phía DTP khẳng định sách PV mua tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ là sách giả, ông Đỗ Minh Vương- Trợ lý Chủ tịch HĐQT Nhà sách Nguyễn Văn Cừ cho hay, công ty sẽ cho triệu tập giám đốc, quản lý các chi nhánh của nhà sách để kiểm tra, làm rõ thông tin trong ngày mai. Nếu có sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định...