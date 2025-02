Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý liên tỉnh

TPO - Sau khi ra tù, Trần Quốc Hưng đã móc nối với các đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh. Mỗi lần mua bán ma túy với số lượng rất lớn.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa áp giải Trần Quốc Hưng, kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy về Trại tạm giam T16 Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Theo đó, đối tượng Trần Quốc Hưng (52 tuổi, thường trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) là đối tượng có tiền án về ma túy.

Sau khi ra tù, Hưng đã móc nối với các đối tượng tại TPHCM và các tỉnh khác thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh. Mỗi lần mua bán ma túy với số lượng rất lớn.

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C04) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Hưng về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng Hưng đã rời khỏi nơi cư trú.

Qua công tác tổng rà soát, ngày 20/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện Hưng đang lẩn trốn tại một căn nhà trên địa bàn khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Ngay sau đó, Công an Bình Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an tổ chức bao vây và bắt giữ Trần Quốc Hưng.