Thu giữ súng đạn tại nơi ở của đối tượng trong đường dây tuồn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam

TPO - Khám xét nhà của đối tượng Huỳnh Bá Hiển, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ổ quay, 7 viên đạn và một số công cụ, đồ vật khác có liên quan dùng để sử dụng, trộn chất ma tuý.

Ngày 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, sau khi bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 10 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, lực lượng chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra, truy bắt thêm đối tượng liên quan là Huỳnh Bá Hiển (đang ở khu đô thị Phúc An City, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiển tại địa chỉ trên, cơ quan chức năng thu giữ 8 gói nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 3 túi nhựa chứa chất bột và 3 chai nước uống bên trong chứa chất lỏng màu cam. Kết quả giám định xác định tất cả đều là ma túy. Theo đó, tổng số lượng ma túy trong vụ án này đã thu giữ là gần 11kg.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ tại nơi ở của Huỳnh Bá Hiển 1 khẩu súng ổ quay, 7 viên đạn và một số công cụ, đồ vật khác có liên quan dùng để sử dụng, trộn chất ma tuý.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, 5h15 ngày 30/11, tại khu vực biên giới thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, các lực lượng chức năng bắt quả tang Huỳnh Thiện Đức (28 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) đang vận chuyển trái phép 10 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Tiến hành khai thác nhanh đối tượng Đức, lực lượng phá án truy xét bắt thêm đối tượng Võ Chí Bảo (24 tuổi), ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ (đây là đối tượng đến nhận ma túy từ đối tượng Đức).