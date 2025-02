Tông chết 3 người, tài xế dương tính ma tuý lãnh 10 năm tù

TPO - Nam tài xế dương tính với ma tuý bị tuyên phạt 10 năm tù và phải bồi thường gần 1 tỷ đồng khi gây ra vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Ngày 19/2, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đối với bị cáo Trần Doãn Tùng (SN 1979, trú thôn Tân Trung, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk).

Bị cáo Tùng chính là người gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo cáo trạng, vào khoảng 6h15 ngày 2/8/2024, Trần Doãn Tùng lái ô tô đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Khi lái xe đến Km 140+400 Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), Tùng quan sát ở chiều đường ngược lại thì thấy có xe máy, xe gắn máy. Trong đó, có xe máy do chị Quách Thị Loan (SN 1988) điều khiển, chở theo chồng Vũ Văn Hợi (SN 1983) và con trai Vũ Tuấn Kiệt (SN 2011), cùng trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk.

Lúc này, Tùng bật xi-nhan trái, lái xe đè lên vạch liền, lấn sang bên trái đường, vượt ô tô biển số 47A-602.26 lưu thông phía trước cùng chiều.

Cùng lúc, ô tô biển số 47A-602.26 bật xi-nhan xin vượt ô tô cùng chiều phía trước. Khi đánh lái qua trái, tài xế ô tô biển số 47A-602.26 phát hiện xe của Tùng đang vượt lên từ phía sau nên đánh lái sang phải để nhường đường.

Do không làm chủ tay lái, vượt xe không đúng quy định, không đảm bảo an toàn nên xe của Tùng đã tông vào xe máy do chị Quách Thị Loan điều khiển. Hậu quả, vợ chồng chị Loan và người con trai tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Bị cáo cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình gây ra.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tùng 10 năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Tùng phải bồi thường gần 1 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng hơn 6 giờ ngày 2/8/2024, Tùng lái ô tô bán tải đi từ nhà lên Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk để nộp phạt vi phạm hành chính. Khi điều khiển xe tới địa phận xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc), Tùng đã vượt một số ô tô phía trước và mất phương hướng, tông trực diện xe máy do Quách Thị Loan điều khiển.

Sau vụ tai nạn, công an đưa lái xe Tùng kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích. Kết quả, tài xế Tùng dương tính với ma tuý.

Vụ tai nạn quá đau lòng khi vợ chồng chị Loan cùng con trai gặp nạn trên đường về nhà. Ngoài người con trai xấu số đi cùng, vợ chồng chị Loan còn 1 người con trai nữa là V.N.K (SN 2010). Thời điểm xảy ra vụ việc cháu K. đang ở nhà ngóng bố mẹ và em trai trở về.

Được biết, năm 2009, bị can Tùng bị UBND huyện Krông Pắk có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh trung tâm giáo dục lao động và xã hội tỉnh Đắk Lắk với thời hạn 24 tháng. Ngày 21/12/2015, Tùng bị TAND huyện Krông Pắc xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản, chấp hành án án xong vào năm 2016.