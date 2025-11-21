Bất chấp châu Âu phản đối, Ukraine nói sẵn sàng thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc hội đàm với một quan chức cấp cao của Lục quân Mỹ, rằng ông sẵn sàng hợp tác với Washington về một kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine, và ông dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Donald Trump trong những ngày tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Ukraine và các nước châu Âu đã phản đối kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, mà các nguồn tin cho biết sẽ yêu cầu Kiev phải từ bỏ lãnh thổ và giải giáp một phần vũ khí, những điều kiện mà từ lâu các đồng minh của Ukraine coi là tương đương với sự đầu hàng.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll tại Kiev hôm 20/11, Tổng thống Zelensky dường như đã đổi ý, cho biết Ukraine và Washington sẽ cùng nhau thảo luận các nội dung của kế hoạch.

"Các nhóm của chúng tôi - Ukraine và Mỹ - sẽ làm việc về các điểm của kế hoạch chấm dứt xung đột", ông Zelensky viết trên Telegram. "Chúng tôi sẵn sàng cho một công việc mang tính xây dựng, trung thực và nhanh chóng".

Văn phòng của ông Zelensky không bình luận trực tiếp về nội dung của kế hoạch 28 điểm, vốn chưa được công bố, nhưng cho biết ông đã "vạch ra những nguyên tắc cơ bản quan trọng đối với người dân Ukraine". Văn phòng xác nhận, ông Driscoll đã gửi kế hoạch này cho tổng thống Ukraine vào ngày 20/11.

"Trong những ngày tới, tổng thống Ukraine dự kiến ​​sẽ thảo luận với tổng thống Mỹ về các cơ hội ngoại giao hiện có và những điểm chính cần thiết để đạt được hòa bình", thông báo của văn phòng cho biết.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu tại một cuộc họp báo, rằng Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã âm thầm soạn thảo kế hoạch này trong khoảng một tháng và được Tổng thống Trump ủng hộ.

"Đây là kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine, và chúng tôi tin rằng nó nên được cả hai bên chấp nhận", bà Leavitt nói và cho biết Mỹ đã tham vấn bình đẳng với cả Ukraine và Nga về văn bản này.

Theo Đại sứ Mỹ tại Kiev - Julie Davis, các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng", và tất cả những người tham gia đều "chia sẻ tầm nhìn của Tổng thống Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột" một cách nhanh chóng.

Việc tăng tốc ngoại giao của Mỹ diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với Kiev, khi quân đội Ukraine đang ở thế bất lợi trên chiến trường và chính phủ của Tổng thống Zelensky bị suy yếu bởi một vụ bê bối tham nhũng. Quốc hội Ukraine đã sa thải hai bộ trưởng hôm 19/11 liên quan đến bê bối này.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu họp tại Brussels không bình luận chi tiết về kế hoạch của Mỹ, nhưng cho biết họ sẽ không chấp nhận việc yêu cầu Kiev phải nhượng bộ.

"Người dân Ukraine mong muốn hòa bình - một nền hòa bình công bằng, tôn trọng chủ quyền, một nền hòa bình bền vững không thể bị đe dọa bởi bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai", Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu. "Nhưng hòa bình không thể là sự đầu hàng”.