Bão số 10 đổ bộ đất liền với cường độ cấp 12 - 13

Nghệ An, Hà Tĩnh được coi là trọng tâm đổ bộ của bão số 10. Từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6 - 7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 19 - 23h đêm 28/9. Các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20 giờ ngày 28/9 đến 2 giờ ngày 29/9.
Thanh Hóa nằm ở vùng tâm phía bắc cơn bão khi đổ bộ. Từ chiều 28/9, tỉnh này có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía nam của tỉnh Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13. Thời gian gió mạnh từ 19 - 23 giờ đêm 28/9.
Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi trong hôm nay và ngày mai (29/9) có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều nay cũng có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Thu Hiền - Hoài Nam
Ngày 27/9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký Công điện hỏa tốc của Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 10.
Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến bão số 10.
Cùng với việc kiểm tra, rà soát, di chuyển kho tàng, doanh trại ra khỏi khu vực nguy hiểm; phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện đang làm nhiệm vụ; điều động lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó kịp thời.
Các đơn vị rà soát các khu vực trọng điểm dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; chủ động sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn công trình trọng yếu, công trình đang thi công, khu công nghiệp, đô thị, khu tập trung dân cư.
Nguyễn Minh
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Ngày 28/9/2025, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940-CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).
Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo:
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).
2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.
Sáng nay (28/9), khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, bão số 10 có tốc độ chậm lại, khoảng 25km/h, dự báo tiếp tục mạnh thêm trước khi đổ bộ Thanh Hoá - Quảng Bình trong đêm nay. Vùng gió mạnh nhất từ Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ. Khu vực hứng chịu mưa lớn nhất là Thanh Hoá đến Quảng Bình và đồng bằng Bắc Bộ.