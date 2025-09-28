Bão số 10 đổ bộ đất liền với cường độ cấp 12 - 13

Nghệ An, Hà Tĩnh được coi là trọng tâm đổ bộ của bão số 10. Từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6 - 7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 19 - 23h đêm 28/9. Các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20 giờ ngày 28/9 đến 2 giờ ngày 29/9.

Thanh Hóa nằm ở vùng tâm phía bắc cơn bão khi đổ bộ. Từ chiều 28/9, tỉnh này có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía nam của tỉnh Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13. Thời gian gió mạnh từ 19 - 23 giờ đêm 28/9.

Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi trong hôm nay và ngày mai (29/9) có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều nay cũng có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.