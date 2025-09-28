Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão số 10 đổ bộ đất liền với cường độ cấp 12 - 13

Nhóm phóng viên miền Trung, Bắc Trung Bộ

TPO - Khoảng 22 giờ tối nay, tâm bão trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12 - 13, giật cấp 16. Trong đêm nay và rạng sáng 29/9, bão đổ bộ khu vực đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị và suy yếu dần.

Nghệ An, Hà Tĩnh được coi là trọng tâm đổ bộ của bão số 10. Từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6 - 7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 19 - 23h đêm 28/9. Các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20 giờ ngày 28/9 đến 2 giờ ngày 29/9.

Thanh Hóa nằm ở vùng tâm phía bắc cơn bão khi đổ bộ. Từ chiều 28/9, tỉnh này có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía nam của tỉnh Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13. Thời gian gió mạnh từ 19 - 23 giờ đêm 28/9.

Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi trong hôm nay và ngày mai (29/9) có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều nay cũng có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

tp-2.jpg
Trong sáng nay, phường Cửa Lò (Nghệ An) đã triển khai di dời 151 hộ với 356 nhân khẩu đến Trường Tiểu học Nghi Thủy và các nhà dân kiên cố.
1.jpg
Trong sáng nay, phường Cửa Lò (Nghệ An) đã triển khai di dời 151 hộ với 356 nhân khẩu đến Trường Tiểu học Nghi Thủy và các nhà dân kiên cố.
tp-3.jpg
Vợ chồng ông Hoàng Ngọc Thái (83 tuổi) và bà Đặng Thị Thúy (70 tuổi, trú khối Bình Minh) cùng hai cháu ngoại được chính quyền hỗ trợ đưa tới Trường Tiểu học Nghi Thủy để tránh bão. Nhiều năm nay, bà Thúy bị bệnh khớp phải ngồi xe lăn, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. “Cả đêm qua chúng tôi không ngủ được. Nghe tin bão đổ bộ, chúng tôi rất lo lắng”, ông Thái chia sẻ
tp-6.jpg
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, từ sáng sớm 28/9, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đã đến từng nhà vận động, đưa người dân tại các khu vực xung yếu di dời đến nơi an toàn.

Thu Hiền - Hoài Nam

ha-tinh-280925.jpg
Sáng 28/9, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm. Ảnh: TTXVN
photo Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để ứng phó bão
2809-bao.jpg
Nghệ An di dời hàng trăm người dân ven biển trước khi bão số 10 áp sát đất liền. (Video: Thu Hiền - Hoài Nam)
Thanh Hóa: Sóng biển cao cả mét trước khi bão số 10 đổ bộ. (Video: Phạm Trường)
report Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ hỏa tốc cho các đơn vị Quân đội ứng phó bão số 10

Ngày 27/9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký Công điện hỏa tốc của Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 10.

z7056177018851-8f9c2c3f375400983b06b354f9758d45.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Vùng 3 Hải quân triển khai phương án phòng chống bão, bảo đảm an toàn tàu, thuyền.

Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến bão số 10.

Cùng với việc kiểm tra, rà soát, di chuyển kho tàng, doanh trại ra khỏi khu vực nguy hiểm; phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện đang làm nhiệm vụ; điều động lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó kịp thời.

Các đơn vị rà soát các khu vực trọng điểm dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; chủ động sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn công trình trọng yếu, công trình đang thi công, khu công nghiệp, đô thị, khu tập trung dân cư.

Nguyễn Minh

qoute Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

report Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc ứng phó bão số 10

Ngày 28/9/2025, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940-CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).

2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Bão số 10 gây mưa và gió lớn tại Cồn Cỏ, Quảng Trị vào trưa nay. Nguồn: Trạm Khí tượng Hải văn Cồn Cỏ
report Bão tiếp tục mạnh thêm trước khi đổ bộ Thanh Hoá - Quảng Bình

Sáng nay (28/9), khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, bão số 10 có tốc độ chậm lại, khoảng 25km/h, dự báo tiếp tục mạnh thêm trước khi đổ bộ Thanh Hoá - Quảng Bình trong đêm nay. Vùng gió mạnh nhất từ Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ. Khu vực hứng chịu mưa lớn nhất là Thanh Hoá đến Quảng Bình và đồng bằng Bắc Bộ.

Nhóm phóng viên miền Trung, Bắc Trung Bộ
#Bão số 10 #Bão miền Trung #Nghệ An #Quảng Trị #Gió mạnh #Mưa to #Ứng phó bão #Bão Bualoi

Xem thêm

Cùng chuyên mục