Bão Matmo vào vịnh Bắc Bộ, đêm nay và sáng mai tác động mạnh nhất

TPO - Chiều tối nay (5/10), bão Matmo đã vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Trong đêm nay, bão sẽ di chuyển dọc theo rìa phía bắc của vịnh Bắc Bộ, suy yếu dần. Bão đi vào biên giới Việt - Trung rạng sáng mai (6/10), gió mạnh nhất vùng ven biển từ 1h-7h, đi sâu trong đất liền từ 5h-12h.

Vào 20h tối nay, tâm bão trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía đông. Bão vẫn đang duy trì sức mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong đêm nay, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, đi sát đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và tiếp tục giảm cấp. Dự báo trong sáng sớm ngày mai, bão sẽ đổ bộ khu vực biên giới Việt – Trung, phần tâm bão có xu hướng dịch lên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đến 7h sáng mai (6/10), tâm bão trên khu vực tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày mai, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều mai, tâm vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Tuyên Quang với cường độ dưới cấp 6.

Dự báo rạng sáng mai (6/10), bão Matmo sẽ đổ bộ biên giới Việt - Trung.

Diễn biến gió mạnh, mưa bão trên đất liền

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8- 9, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Cụ thể, các xã/phường khu vực phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên, các xã vùng biên giới phía bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực tỉnh Bắc Giang cũ và khu vực phía đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Thời gian gió mạnh nhất khu vực ven biển sẽ từ 1-7h sáng 6/10, khu vực sâu hơn trong đất liền từ 5-12h ngày 6/10.

Trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Ngoài ra, trong đêm nay và sáng sớm mai, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m, nguy cơ ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông.

Về mưa lớn, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 130-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Đêm 7/10, khu vực này có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 5/10 đến ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. Đêm 7/10, khu vực này tiếp tục có mưa rải rác khoảng 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.