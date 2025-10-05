Bão Matmo đổ bộ, loạt điểm du lịch Trung Quốc 'vỡ trận'

TPO - Để ứng phó với bão Matmo khi đổ bộ vào miền Nam của Trung Quốc, chính quyền nước này đã ra lệnh hủy toàn bộ chuyến bay, phà và tạm dừng hoạt động tại nhiều thành phố ở Hải Nam và Quảng Đông, trong bối cảnh hàng trăm triệu người đang du lịch dịp Quốc khánh.

Bão Matmo đổ bộ Lôi Châu (tỉnh Quảng Đông), Tế Xương và Trạm Giang (tỉnh Hải Nam) của Trung Quốc. Nguồn: Douyin.

Theo Tân Hoa Xã, bão Matmo đã đổ bộ vào vùng biển phía đông huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng 14h50 (giờ địa phương) ngày 5/10, với sức gió ở vùng gần tâm bão đạt 151 km/giờ.

Reuters cho biết, từ tối 4/10 (giờ địa phương), chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu hủy các chuyến bay và phà ở tỉnh Hải Nam trước khi bão Matmo - cơn bão từng gây lũ lụt nghiêm trọng tại Philippines - đổ bộ vào đất liền. Động thái này được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến mùa du lịch cao điểm trên hòn đảo nghỉ dưỡng phía nam.

Bão Matmo đổ bộ thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc trong chiều 5/10. Ảnh: China News.

Hãng thông tấn Xinhua cho hay, toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mỹ Lan (Hải Khẩu) - thủ phủ của Hải Nam - bị hủy từ 23h đêm 4/10, do bão có thể mang theo gió mạnh cấp 13-15 và mưa lớn, ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Đông, Vân Nam. Cục An toàn Hàng hải tại thành phố du lịch Tam Á cũng cấm toàn bộ tàu du lịch và phà hoạt động từ 18h cùng ngày.

Tại Hải Khẩu, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp và phương tiện giao thông đều tạm ngừng hoạt động từ chiều thứ 4/10 đến hết 5/10. Thành phố cảng Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông) cũng áp dụng biện pháp tương tự, đồng thời đóng cửa toàn bộ tuyến cao tốc từ sáng 5/10 để đảm bảo an toàn.

"Trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày (1-8/10), người dân Trung Quốc dự kiến thực hiện khoảng 2,36 tỷ chuyến đi, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng đảo Hải Nam dự kiến đón hàng trăm nghìn du khách, với gần 150 sự kiện văn hóa và 170 hoạt động du lịch - thể thao được lên kế hoạch. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đã bị hoãn hoặc hủy do bão Matmo", Tân Hoa Xã viết.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời các chuyên gia khí tượng nhận định, bão Matmo có thể gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động du lịch, giao thông và hàng không trong thời gian cao điểm nghỉ lễ.

Toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mỹ Lan (Hải Khẩu) - thủ phủ của Hải Nam - bị hủy từ 23h đêm 4/10. Ảnh minh họa: Reuters.

Tại Hải Nam, tất cả các chuyến tàu trên đảo tạm dừng vào ngày 5/10; tuyến đường sắt cao tốc vòng đảo dự kiến chỉ hoạt động trở lại từ thứ Hai (6/10). Theo Tập đoàn sân bay Hải Nam, riêng sân bay Mỹ Lan dự kiến phục vụ hơn 632.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ, song kế hoạch này bị đảo lộn hoàn toàn do thời tiết xấu.

Trước đó, miền Nam của Trung Quốc vừa phải ứng phó với siêu bão Ragasa hồi tháng trước mà không ghi nhận thiệt hại nhân mạng, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo. Lần này, chính quyền tiếp tục duy trì mức cảnh giác cao độ: Hơn 1 triệu người ở Quảng Đông đã được sơ tán, cùng 38.000 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ được huy động ứng trực.

Tại trung tâm công nghệ Thâm Quyến, giới chức đã mở 865 nơi trú ẩn tạm thời để sẵn sàng đón người dân tránh bão. Trong khi đó, Đài Quan sát Hong Kong cũng nâng cảnh báo bão nhiệt đới từ màu cam lên màu đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp.