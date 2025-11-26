Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Báo cáo vụ người đàn ông ôm 2 con nhảy cầu, 1 cháu tử vong

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/11, Công an xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã có báo cáo nhanh liên quan vụ việc một nam thanh niên ôm hai con nhỏ nhảy cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh).

Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Võ Văn T. (27 tuổi, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa) điều khiển xe máy mang BKS 76E1-264… chở hai con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc.

Khi đến đoạn giữa cầu, anh Tín bất ngờ dừng xe, ôm 2 cháu nhỏ nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép, ba lô sách vở...

42dcbcf0d06e5c30057f-1024.jpg

Người dân xung quanh phát hiện đã hô hoán và nhảy xuống ứng cứu. Sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy, cả ba được đưa lên bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, bé 2 tuổi không qua khỏi. Anh T. và bé 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, anh T. cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TPHCM) và hai con trước đó sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, do mâu thuẫn gia đình, anh T. đưa hai con về ở cùng ông nội tại thôn Điện An 4 và làm việc tại một nhà máy nước đá tại thôn Thanh Hà xã Tư Nghĩa.

6a6795175988d5d68c99-4520.jpg
Dù được cứu nhưng cháu gái 2 tuổi đã không qua khỏi.

Thời gian gần đây, anh Tín có biểu hiện buồn chuyện gia đình. Trước đó, anh từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự vẫn nhưng không thành, đến sáng 26/11 thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa thông tin, vợ chồng anh T. hiện đang trong thời gian ly thân. Chị B.T.T. đang sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu và đã lên đường về Quảng Ngãi để lo hậu sự cho con sau khi nhận tin báo.

d14460f40d6a8134d87b.jpg
Bé trai V.V.T. (6 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Theo ông Vinh, trong sáng cùng ngày, anh T. chở theo con gái 2 tuổi đến trường tiểu học để xin cho con trai 6 tuổi (đang học lớp 1) được về sớm. Đến khoảng 10h30, địa phương nhận tin xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến chia buồn với gia đình đang lo hậu sự cho bé gái xấu số. Đồng thời thăm hỏi, động viên bé trai 6 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

e5a3ecf9db62573c0e73.jpg
Ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa đến thăm hỏi, động viên bé trai 6 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Ngọc
