Bản tin 8H: Trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với bà Tô Thị Bích Châu

TPO - Bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/5.

Chiều 22/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.Tại hội nghị, bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ. Theo đó, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/5/2025. Bà Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, quê quán ở Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trình độ: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kinh tế chính trị), Thạc sĩ Quản lý công, dược sĩ Đại học.

Chiều 23/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phan Đình Trạc trao Quyết định số 1816-QĐNS/TW, ngày 17/01/2025 điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1193 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 22/5, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.723.677.200 đồng (hơn 3,7 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1193 của loại hình xổ số Power 6/55 là 03 - 09 - 14 - 41 - 47 - 55 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 22. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 15 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.140 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 26.438 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Khoảng 15h45 ngày 22/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N.H.N. (SN 2009, trú tại thôn 2, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) tại khu vực sông Hà Cối, thuộc địa phận thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà. Cháu N. là một trong 2 nạn nhân mất tích trong vụ 7 học sinh bị lũ cuốn. Tính đến hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 6 nạn nhân, trong đó có 3 người tử vong. Nạn nhân cuối cùng vẫn chưa rõ tung tích.

Ngày 22/5, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM) cho biết TPHCM dự kiến chuyển đổi khoảng 400.000 xe máy xăng sang xe máy điện cho lực lượng tài xế công nghệ và giao hàng, nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Theo ông Hải, các tài xế công nghệ và giao hàng sử dụng xe máy xăng là một trong những đối tượng gây phát thải lớn tại thành phố, vì tần suất hoạt động cao (8-12 giờ/ngày). Việc hỗ trợ các đối tượng chạy xe máy xăng sang xe điện là một trong những giải pháp góp phần phát triển giao thông xanh, giảm phát thải trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23-24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm 23/5 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng vào ngày 23/5. Khu vực Nam Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.