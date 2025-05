Bản tin 8H: Cán bộ ở Quảng Nam nghỉ hưu trước tuổi nhận hơn 3,2 tỷ đồng

TPO - Trong 32 người nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ở Quảng Nam đợt này, một phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy được nhận chế độ hỗ trợ cao nhất với hơn 3,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định cấp bổ sung hơn 41,2 tỷ đồng để chi trả chế độ, chính sách cho 32 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trong quý II/2025.Trong đó, khối Đảng nhận hơn 18,1 tỷ đồng và khối hành chính nhà nước nhận hơn 23 tỷ đồng. Trong danh sách được phê duyệt, người nhận mức hỗ trợ cao nhất là một cán bộ Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, nghỉ hưu trước tuổi 6 năm, 11 tháng, nhận tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 3 cán bộ khác thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Xây dựng cũng nhận mức hỗ trợ từ 2 tỷ đồng trở lên. Ở chiều ngược lại, người nhận mức hỗ trợ thấp nhất với mức 122 triệu đồng là một nhân viên tạp vụ.

Ngày 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã thông tin về việc cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hành vi xé thẻ lên máy bay của một du khách. Theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận thông tin về việc cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hành vi xé thẻ lên máy bay của một thành viên gia đình nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Phú Quốc. Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia làm thủ tục xuất cảnh ngày 13/5/2025 tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định của ngành Công an đối với các cá nhân liên quan.

Ngày 19/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vinh danh gương điển hình trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975-2025 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19/5, lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình phát hiện, trục vớt thêm được một lượng lớn vật nổ tồn sót sau chiến tranh tại khu vực lòng sông Đà, gần chân cầu Hòa Bình thuộc địa bàn phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình. Trong đó, đáng chú ý nhất là nửa phần đầu quả bom có trọng lượng hơn 900 kg tồn sót sau chiến tranh tại lòng sông Đà. Vị trí phát hiện quả bom nằm cách cầu Hòa Bình khoảng 100 m và nằm ở độ sâu gần 1 m nước khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình điều chỉnh hoạt động sản xuất để giảm mức nước tại khu vực hạ lưu. Bên trong quả bom có chứa hàng trăm kg thuốc nổ mạnh loại TNT. Phần quả bom được trục vớt vẫn còn nguyên ngòi nổ và lượng thuốc nổ có trọng lượng khoảng 100 kg.

Ngày 19/5, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba (Phú Thọ), ra quyết định xử phạt ông Khuất Văn Sinh (41 tuổi, trú tại khu 24, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) 35 triệu đồng do có hành vi tấn công, gây tổn hại sức khỏe nhân viên của Trung tâm y tế huyện Thanh Ba. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận định hành vi của ông Sinh không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên không khởi tố vụ án nhưng vẫn bị xử phạt hành chính theo quy định. Ngày 7/5, tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba diễn ra buổi gặp mặt để ông Khuất Văn Sinh công khai xin lỗi đối với các y, bác sỹ, nhân viên y tế tham gia cấp cứu cháu L. (con trai ông Sinh).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 20 và ngày 21/5, ở khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng nóng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.