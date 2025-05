Bản tin 8H: Nam shipper bị đánh hội đồng giữa phố Hà Nội

TPO - Nam shipper 23 tuổi bị nhóm thanh niên rượt đuổi rồi hành hung giữa phố Hà Nội. Khi người dân can thiệp, nhóm đối tượng phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khoảng 20h50 ngày 17/5, tại vỉa hè trước số nhà 450 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vụ nam shipper bị nhóm người hành hung. Nhân chứng cho biết nạn nhân là nam shipper 23 tuổi, quê Hưng Yên. Khi đang di chuyển từ đường Hồ Tùng Mậu hướng về Nhổn, nam shipper bị một nhóm thanh niên đi xe máy khích bác, chọc ghẹo rồi rượt đuổi. Đến trước số nhà 450, nhóm thanh niên áp sát, đạp ngã xe máy của nạn nhân. Tiếp đó, họ còn dùng hung khí, lao vào hành hung khiến nam shipper bị thương. Nhiều người dân vào can ngăn, buộc nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt và đưa nam shipper đi cấp cứu. Công an phường Phú Diễn đang điều tra vụ việc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Tổ công tác). Theo Quyết định, Tổ trưởng Tổ công tác đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Các Tổ phó Tổ công tác là các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm: Đồng chí Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cơ quan chức năng Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong trên trụ điện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/5, một người đàn ông trèo lên đường dây điện trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thì bị điện giật tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Y.H., trên người có đeo dây bảo hộ, treo trên dây điện. Theo một nguồn tin từ điện lực, nạn nhân không phải là nhân viên của đơn vị. Trước khi xảy ra sự việc, ngành điện không nhận được đề nghị cắt điện của cơ quan, tổ chức nào.

Ngày 17/5, theo thông tin từ UBND xã Quách Phẩm (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông bị ong vò vẽ đốt dẫn đến tử vong.Nạn nhân là ông N.X.D (64 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi). Theo thông tin ban đầu, trưa 14/5, ông D đi câu cá tại khu vực ấp Khai Hoang (cách nhà khoảng 8km), bất ngờ bị bầy ong vò vẽ trong bụi rậm túa ra đốt khắp người, với hơn 100 vết. Ông D được chuyển viện hai lần. Đến sáng 17/5, ông D được người thân đưa về nhà và tử vong sau đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Ngoài ra, ở khu vực Nghệ An chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa có nơi trên 50mm. Từ ngày 19/5, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Chiều tối 17/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết giải cứu thành công hai cha con bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30m tại số nhà 6/15 đường Lý Nam Đế (tổ 5, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai). Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, trong lúc chơi quanh nhà, không may cháu Đ.L.L (SN 2016) rơi xuống giếng. Anh Đ.B.D (SN 1985) thấy vậy liền trèo xuống để cứu con gái thì bị thiếu oxy và bất tỉnh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 17 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. (XEM CHI TIẾT)

Về tình trạng tài xế gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong, ngày 17/5, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết anh N.V.B.T. (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị liệt nửa người bên phải. Bệnh nhân T. có thể tự hô hấp không cần máy thở hỗ trợ. Ngoài ra, bệnh nhân T. có thể mở mắt bình thường, nhưng các dấu hiệu tri giác vẫn chưa cải thiện. Trước đó, viên đạn trong mô não của bệnh nhân T. được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra, nhưng kết quả chụp CT sau phẫu thuật cho thấy, trong não bệnh nhân còn nhiều mảnh vỏ đạn li ti. Ngày 16/5, bệnh nhân phát sốt, khả năng do nhiễm trùng. Sau khi xử lý tình trạng sốt, bệnh nhân có thể xuất viện. (XEM CHI TIẾT)