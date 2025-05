Bản tin 8H: Bệnh viện Đa khoa Gia Định phải tạm ngưng thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng

TPO - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Gia Định tạm ngưng thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng sau ca tai biến của khách hàng nước ngoài.

Tối 18/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định. Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu đơn vị này tạm ngưng thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng cho đến khi làm rõ nguyên nhân.Theo báo cáo, ngày 3/5, Bệnh viện Đa khoa Gia Định tiếp nhận một nữ khách hàng 57 tuổi, quốc tịch Indonesia đến thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng, hút mỡ vùng hông lưng. Người này có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường, phẫu thuật cắt tử cung cách đây 10 năm và hút mỡ cánh tay cách đây 3 tháng. Sau phẫu thuật tình trạng người phụ nữ ổn định. Tuy nhiên, sau 2 ngày, vết mổ của nữ khách hàng có dấu hiệu nhiễm trùng, điều trị tích cực các kháng sinh nhưng người này rơi vào tình trạng khó thở và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175. Bác sỹ chẩn đoán người phụ nữ bị choáng nhiễm trùng, suy tim cấp trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP Huế cho biết lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa hỗ trợ tìm kiếm thành công một du khách nước ngoài bị mất liên lạc. Trước đó, ông Kelly G.N (sinh năm 1958, quốc tịch New Zealand) đến lưu trú tại khách sạn Moonlight Boutique (phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, Huế). Ông Kelly G.N rời khỏi khách sạn một mình rồi mất liên lạc. Theo người nhà, ông Kelly G.N bị mắc bệnh Parkinson. Vài giờ sau đó, lực lượng chức năng TP Huế cùng người dân phát hiện ông Kelly G.N trong tình trạng an toàn tại địa bàn phường Thủy Xuân.

Ngày 19/5, mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Tuy nhiên, người dân vẫn cần cảnh giác với mưa dông bất chợt vào chiều tối, đi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.Ngày 19/5, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt 35°C. Dự báo nắng nóng mở rộng nhanh từ 20-22/5 với mức nhiệt phổ biến từ 35-37°C, có nơi vượt 38°C. Cường độ nắng mạnh kết hợp với độ ẩm giảm thấp khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt xuất hiện rõ rệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết tương đối ổn định. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động ở mức dễ chịu hơn so với miền Trung. Vào chiều tối và đêm, một số nơi trong khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết về công tác cán bộ.Tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Văn Hiển, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Văn phòng Quốc hội hiện nay có 6 phó chủ nhiệm, bao gồm các ông (bà): Phạm Đình Toản, Nguyễn Thị Thúy Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn, Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Hiển. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là ông Lê Quang Tùng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/5, nhà máy sản xuất của Công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam tại Khu công nghiệp Bá Thiện 2 (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bốc cháy dữ dội. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động gần 130 cán bộ, chiến sĩ, 18 xe chữa cháy, 3 xe xi téc và phương tiện của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đến hiện trường dập lửa. Bước đầu xác định đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng hầu hết nhà xưởng rộng hơn 10.000m2 chứa hàng tồn kho, nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị sản xuất đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/5, theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000 m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong đó mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn. Đến 16h cùng ngày, mưa lớn làm 4 người chết và 3 người bị thương tại huyện Ba Bể. Cùng với đó, 23 căn nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền. Tại huyện Ba Bể, nhiều nhà ở của người dân bị hư hỏng, sạt lở hiện tại chưa thống kê được. (XEM CHI TIẾT)