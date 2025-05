Bản tin 8H: Vietlott có thêm tỷ phú

TPO - Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 8 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 vào tối 20/5.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1192 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 20/5, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 7.959.147.050 đồng (gần 8 tỷ đồng). Dãy số may mắn là 19 - 27 - 44 - 45 - 47 - 52 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 15. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là hơn 7,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 27 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.468 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 31.099 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 20/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 công chức lãnh đạo một số đơn vị.Theo đó, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ông Lê Thái Phương, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp. Bà Hoàng Thị Lan, chuyên viên chính Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Chiều 20/5, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã đề nghị xin phép kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Phật tại Việt Nam. Ngày 19/5, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam có văn bản thông báo về việc Thủ tướng nước này đã chấp thuận kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Phật tại Việt Nam đến ngày 2/6. Ngày 20/5, Ban Tôn giáo Chính phủ nhận được văn bản của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xin bổ sung địa điểm tôn trí xá lợi Đức Phật từ ngày 22/5-2/6, tại một số địa điểm như: Chùa Bái Đính, Ninh Bình từ 21 đến 22/5; chùa Phúc Sơn, Bắc Giang từ 22 đến 24/5; cung Trúc lâm Yên Tử, Quảng Ninh từ 25 đến 28/5...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ đêm 17/5 đến ngày 20/5, toàn tỉnh có 4 người chết và 3 người bị thương bởi lũ quét tại xã Yến Dương và Đồng Phúc, huyện Ba Bể. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 246 nhà ở bị hư hại. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 97 tỷ đồng.

Ngày 21/5, Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông cục bộ. Từ đêm 22 đến ngày 24/5, khu vực này được dự báo sẽ đón đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, một số nơi có thể ghi nhận mưa rất to, vượt mức 250mm. Từ chiều tối và đêm 23/5 đến đêm 24/5, Bắc Trung Bộ có thể hứng đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa dao động 40-100mm, có nơi trên 150mm. Từ 21-22/5, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 °C, một số điểm vượt 37 °C. Từ 23/5, nắng nóng diện rộng trên khu vực này xu hướng dịu dần. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đến chiều và tối 21/5, mưa tại hai khu vực này xu hướng gia tăng về cường độ, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi xuất hiện mưa lớn trên 70mm.

Tối 20/5, lãnh đạo UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, thấy trời chuẩn bị mưa, bà T.T.B. (73 tuổi, trú thôn Bình phúc, xã Lộc Yên) mang tấm bạt từ nhà để ra cánh đồng Nhà Ngụ cho người thân đang gặt lúa. Sau khi đưa bạt cho người thân, bà B. trở về nhà thì không may bị sét đánh trúng, ngay trên đường nội đồng. Bà B. tử vong sau đó. (XEM CHI TIẾT)