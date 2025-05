Bản tin 8H: Ông Nguyễn Trọng Đông làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Hà Nội

TPO - Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Hà Nội.

Theo Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được phân công kiêm nhiệm làm Trưởng ban Chỉ đạo.Phó Trưởng ban Thường trực là ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội và ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Hà Nội gồm 8 ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Hà Nội còn có 12 thành viên Tổ giúp việc là đại diện đến từ các sở, ban, ngành chức năng có liên quan.

Ngày 19/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một giáo viên mầm non có hành vi bạo hành trẻ trong lớp.Trong đoạn clip, vào giờ nghỉ trưa, cô giáo này đã cầm thước vụt nhiều lần vào mông và tay của một bé trai. Theo nội dung bài đăng kèm clip, sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Chiều 21/5, bà Bàn Kim Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, cho biết UBND huyện ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo trong đoạn clip. Theo báo cáo của UBND huyện Đà Bắc, đoạn video được xác định xảy ra trong năm học 2023-2024 tại lớp mẫu giáo dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi, Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc. Cô giáo trong đoạn clip trên là Đinh Thị Ánh. Cô Đinh Thị Ánh đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 21/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành quyết định công nhận 679 học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập không chuyên năm học 2025-2026. Trong tổng số 679 học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập không chuyên ở Hà Nội, có 106 học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú; 408 học sinh khuyết tật; 164 học sinh đoạt giải cấp quốc gia về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; 1 học sinh dân tộc rất ít người.

Ngày 20/5, đại diện một trường đại học tại Hà Nội xác nhận 3 sinh viên bị đuối nước tại đập Quán Trăn (xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội) là sinh viên của nhà trường. Trong số này, 2 nam sinh đã tử vong, một người đang trong bệnh viện theo dõi sức khỏe. Nam sinh đứng quay clip đang được hỗ trợ ổn định tâm lý. Theo vị này, 4 sinh viên trong vụ việc trên đều là sinh viên năm nhất. Các sinh viên tự lên ý tưởng và rủ nhau đi quay một clip về việc cứu người tự tử. Không may, 3 sinh viên bị đuối nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/5, khu vực Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Bộ những ngày tới trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 22/5 đến đêm 23/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24/5. Chiều tối và đêm 23/5, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Theo tin từ UBND huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh), vào khoảng 16h30 ngày 21/5, tại đập Hải An, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, 7 học sinh đang cùng nhau tắm suối thì bất ngờ bị lũ bị cuốn trôi. Người dân đã kịp thời cứu được 3 em. Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 1 em học sinh và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà. Tuy nhiên, em tử vong sau đó. Khoảng 20h35, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. (XEM CHI TIẾT)

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của UBND TPHCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ban Chỉ đạo có 34 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo có các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Vũ Văn Điền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận. Ban Chỉ đạo còn có các thành viên là thường trực HĐND TPHCM, Ủy ban MTTQ TPHCM, Văn phòng UBND TP HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. (XEM CHI TIẾT)