Bản tin 8H: Tổng giám đốc công ty sản xuất ô tô người nước ngoài tử vong tại nơi làm việc

TPO - Cơ quan chức năng tại Phú Yên đang điều tra nguyên nhân tử vong của một tổng giám đốc công ty sản xuất ô tô người nước ngoài.

Tối 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp với các đơn vị khác điều tra nguyên nhân vụ việc một tổng giám đốc công ty là người quốc tịch Malaysia tử vong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, trong lúc đi kiểm tra các khu vực trong Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), nhân viên bảo vệ phát hiện ông C.K.T. (69 tuổi, quốc tịch Malaysia) là tổng giám đốc công ty, nằm ngửa trên sàn nhà. Nhân viên bảo vệ nhiều lần gõ cửa kêu gọi nhưng ông T. không trả lời nên báo Công an xã An Mỹ. Cơ quan chức năng sau đó xác định ông C.K.T đã tử vong.

Chiều 29/6, TAND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố các quyết định của Chánh án TAND tối cao về công tác cán bộ. Tại buổi lễ công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất) kể từ 1/7/2025. TAND tỉnh Tuyên Quang cũng công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất) kể từ 1/7/2025 cho bà Nguyễn Thị Xuân và ông Phúc An Hoành, Hà Văn Chương. Các quyết định bổ nhiệm 8 Chánh án và 27 Phó Chánh án TAND khu vực tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất).

Cục Hải quan vừa có Công văn số 11066/CHQ-CNTT gửi Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính); các ngân hàng thương mại; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc dừng tiếp nhận tờ khai từ 22h ngày 30/6 đến 5h ngày 1/7/2025.Theo đó, từ 30/6, cơ quan hải quan sẽ triển khai hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy mới. Để chuẩn bị triển khai hệ thống, Cục Hải quan tạm dừng tiếp nhận khai hải quan trong thời gian nói trên.

Bộ Nội vụ đã ra mắt chuyên mục “Hỏi đáp về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền” tại địa chỉ: moha.gov.vn. Đồng thời, Bộ Nội vụ công bố số điện thoại 0968.218.126 để trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức và người dân về các nội dung liên quan.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.373 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 29/6, hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 127.286.987.500 đồng (hơn 127 tỷ đồng). Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.373 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 10 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 114,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 62 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2.706 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 49.183 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 29/6, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về việc điều động, tiếp nhận cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tại các xã, phường mới, và cán bộ nghỉ hưu từ ngày 1/7. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre công bố quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre từ ngày 1/7/2025.