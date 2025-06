Bản tin 8H: Nữ Phó Cục trưởng đầu tiên của Cục CSGT

TPO - Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Chiều 28/6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Theo đó, Cục CSGT có 3 Phó Cục trưởng, gồm: Đại tá Phạm Văn Lương (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh); Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam) và Thượng tá Nguyễn Đức Huyên (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình). Đây là lần đầu tiên Cục CSGT có nữ Phó Cục trưởng. Tân nữ Cục trưởng Cục CSGT Đỗ Thị Thu Hiền từng giữ chức Trưởng Công an thành phố Phủ Lý. Tháng 1/2015, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.209 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 28/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2. Giải Jackpot 2 này trị giá 12.230.538.750 đồng (hơn 12,2 tỷ đồng). Giải thưởng được chia đôi cho 2 người. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.209 của loại hình xổ số Power 6/55 là 08 - 11 - 13 - 20 - 45 - 50 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 25. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm ra 37 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.132 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 46.933 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Tối 28/6, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan chức năng không thống nhất với ý tưởng lấp biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để thực hiện dự án "Tượng Quốc Mẫu Âu Cơ". Theo ông Hà, dự án nêu trên không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, việc triển khai có thể ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái của vịnh Nha Trang. Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận được văn bản của một doanh nghiệp (trụ sở đóng tại thành phố Nha Trang) đề xuất lấp biển Nha Trang để thực hiện dự án "Tượng Quốc Mẫu Âu Cơ" với quy mô hơn 20ha. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,53 tỷ USD. Thời gian khởi công và thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Tối 28/6, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc hai anh em ruột đuối nước tử vong. Khoảng 17h cùng ngày, bé trai N.T.A.K. (4 tuổi) ra khu vực kênh Ngàn Trươi, đoạn chảy qua xã Đức Đồng, để vui chơi. Khi bé K. xuống rửa chân đã bị trượt ngã xuống dòng nước. Người anh trai là N.T.B. (12 tuổi) thấy vậy nên lao xuống cứu em. Cả hai bị nước cuốn mất tích. Đến 20h cùng ngày, thi thể cả hai nạn nhân được tìm thấy, cách hiện trường khoảng 1km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dự báo có thể đạt ngưỡng từ 100-300mm/đợt, có nơi trên 500mm. Cơ quan khí khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại vùng thấp trũng. Khu vực Trung Bộ những ngày tới trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều 28/6, cháy lớn xảy ra trong nhà xưởng ở xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Theo thông tin ban đầu, sau tiếng nổ lớn, lửa bốc lên dữ dội rồi lan nhanh, bao trùm diện tích lớn của nhà xưởng của công ty. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vụ cháy xảy ra tại cơ sở tái chế bột đồng, chì và nhôm. Vụ cháy làm 4 người tử vong và 3 người bị thương. Đến khoảng 17h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 28/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ công an cấp tỉnh. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 23 đồng chí giám đốc công an các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và 11 đồng chí Giám đốc Công an địa phương giữ nguyên. (XEM CHI TIẾT)