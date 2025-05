Bản tin 8H: Người đàn ông rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong

TPO - Ngày 26/5, Công an phường 12, quận Bình Thạnh, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong.

Ngày 26/5, ông Lê Hữu Phước, chủ đại lý vé số Phước Danh (phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), xác nhận đã đổi 13 tờ vé số trúng giải độc đắc cho 1 khách hàng vào chiều cùng ngày.Theo đó, 13 tờ vé số trúng giải đặc biệt của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau vừa xổ chiều qua có dãy số 367972. Chủ đại lý cho biết người trúng thưởng là khách quen, mua vé có số 72 từ lâu. Do đó, mỗi ngày đại lý đều chừa lại số này cho khách. Sau khi trừ thuế, khách nhận khoảng 23,4 tỷ đồng, chưa tính tiền hoa hồng cho đại lý. Người này không nhận chuyển khoản mà lấy tiền mặt.

Ngày 26/5, Công an phường 12, quận Bình Thạnh, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, bảo vệ và Công an phường 12, quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 20 phát hiện một nam giới tử vong dưới block A chung cư, bên cạnh là nhiều vệt máu. Người tử vong được xác định là nhân viên ngân hàng có phòng giao dịch tại quận Bình Thạnh, 31 tuổi, quê Quảng Bình. Trước đó, người này đi xe máy đến chung cư 1050.

Ngày 26/5, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của một cô gái bị quay lén hình ảnh nhạy cảm và bị tống tiền. Cụ thể, vào đầu tháng 5/2025, chị M. (sinh năm 2003, trú tại Hà Nội) tham gia livestream trên nền tảng mạng xã hội Mango. Trong quá trình livestream, chị đã bị một đối tượng ghi lại hình ảnh "nhạy cảm". Sau đó, đối tượng dùng những hình ảnh này để đe dọa chị M., yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ phát tán chúng lên mạng. Lo sợ, chị M. đã chuyển tiền cho đối tượng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục đe dọa, đòi chuyển thêm tiền. Không thể chịu đựng thêm, chị M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, Bắc Bộ xu hướng tăng nhiệt dần, nhưng trời vẫn khá dịu mát, có mưa vài nơi; riêng khu vực ven biển Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ chiều tối 28 đến 29/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 180mm. Trong khi đó, các khu vực khác ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Bắc Giang ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Thụ (SN 1991, trú tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), nghi phạm phóng hỏa các ki ốt ở thị xã Việt Yên. Theo đó, rạng ngày 26/5, tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên xảy ra vụ cháy tại các ki ốt, nhà ở. Tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 13 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã điều tra làm rõ, xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Thụ. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. (XEM CHI TIẾT)