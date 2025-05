Bản tin 8H: Cục chính trị Quân đoàn 34 ra thông báo về Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

TPO - Theo Cục chính trị Quân đoàn 34, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chưa đồng ý cho ai sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của mình để quảng cáo, bán hàng, cũng như không kêu gọi nhận quà.

Tối 25/5, đại diện Cục Chính trị Quân đoàn 34 cho biết đơn vị này đã có thông báo chính thức liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp - chiến sĩ nổi tiếng sau clip bước xuống xe trong buổi sơ diễn diễu binh, diễu hành cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Cục Chính trị Quân đoàn 34, nhiều tài khoản mạng xã hội dùng hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp (Thượng úy, cán bộ thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 34) để quảng cáo, bán hàng, kêu gọi tặng quà, đăng các thông tin không đúng sự thật, sai trái. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chưa đồng ý cho ai sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của mình để quảng cáo, bán hàng; không kêu gọi nhận quà và cũng không nhận quà của bất kỳ ai; không có những phát ngôn như các trang mạng đã đăng tải. Thông báo đề nghị các trang nhóm nhanh chóng tháo gỡ, xin lỗi, đính chính thông tin.

Ngày 25/5, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 4623/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính xử lý thông tin phản ánh về bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu UBND thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn," đề xuất giải pháp bảo quản, phục hồi theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, không để xảy ra trường hợp tương tự; gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2025. Đồng thời chỉ đạo rà soát tổng thể, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh, an toàn Di tích Cố đô Huế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 16/5 đến ngày 23/5), toàn thành phố ghi nhận 155 trường hợp mắc COVID-19, 0 ca tử vong. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 192 trường hợp, 0 tử vong, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (641/0). Theo CDC Hà Nội, số ca mắc có xu hướng tăng trong 2 tuần gần đây, tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới. Tuần qua, CDC Hà Nội ghi nhận 5 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 tử vong; giảm 7 trường hợp so với tuần trước (12 mắc/0 tử vong). Cộng dồn năm 2025, thành phố ghi nhận 256 trường hợp mắc, 0 tử vong; số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (690/0).

Ngày 25/5 Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hoà A (quận Bình Tân) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cụ bà. Thi thể của bà được phát hiện tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà, trong tình trạng đang phân hủy, vào trưa cùng ngày. Công an xác định người phụ nữ tử vong là bà C.N.L. (72 tuổi, ngụ ở đường Trịnh Đình Thảo, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú). Người nhà cho biết bà L. bị suy giảm trí nhớ, lúc nhớ lúc quên. Bà L. đi khỏi nhà từ ngày 6/4, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, trình báo cơ quan công an, đăng thông tin lên mạng xã hội nhưng không có kết quả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26-27/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An còn có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ đêm 26/5 có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa quyết định phê duyệt dự án xây dựng Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2, tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Tổng diện tích sử dụng đất gần 22ha. Tiến độ thực hiện từ 2025-2028. Dự án có các hạng mục như đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp cổng phụ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thành cổng Khu công nghệ số, nâng cấp đường kết nối từ đường 19/8 vào dự án Khu công nghệ số giai đoạn 2... (XEM CHI TIẾT)