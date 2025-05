Bản tin 8H: Hội đồng tiền lương quốc gia có tân chủ tịch

TPO - Ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 22/5/2025 kiện toàn Hội đồng tiền lương quốc gia. Theo Quyết định kiện toàn, Hội đồng tiền lương quốc gia (Hội đồng) có 17 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thành phần Hội đồng bao gồm: 4 đại diện từ Bộ Nội vụ, 4 đại diện từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 3 đại diện đến từ tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương và 2 chuyên gia độc lập trong lĩnh vực lao động, tiền lương và kinh tế - xã hội.

Ngày 23/5, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nghỉ chờ hưu đối với 68 người là lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội, cấp xã và cán bộ. Trong đó, lãnh đạo cấp phòng là 13 người; chỉ huy cấp đội là 21 người; chỉ huy cấp xã là 20 người và cán bộ là 14 người. Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi cho 121 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, 31 người là chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh (5 trưởng phòng, 26 phó trưởng phòng) và 90 người là chỉ huy cấp đội, chỉ huy công an cấp xã và cán bộ, hợp đồng lao động.

Tối 23/5, đại diện UBND huyện Hải Hà, Quảng Ninh, cho biết vào khoảng 18h15 cùng ngày, thi thể cháu N.A.T. (SN 2006, trú thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Đây là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ đuối nước ở xã Quảng Thành, huyện Hải Hà xảy ra vào chiều 21/5. Vị trí tìm thấy thi thể cháu N.A.T. trên sông Tài Chi đoạn khu vực hạ lưu đập núi Chùa. Vụ việc 7 học sinh bị lũ cuốn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 21/5 tại khu vực suối giáp ranh xã Quảng Thành và xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà. 3 em học sinh được cứu sống, 4 nạn nhân còn lại tử vong.

Ngày 23/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký ban hành quyết định xử phạt 400 triệu đồng đối với ông L.Đ.V. (SN 1988, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNa-90144-TS, do vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Theo đó, ông V. không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên. Ngoài bị xử phạt hành chính, ông V cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng 1 trong 9 tháng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 24/5, Bắc Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 21-23°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C. Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt không khí lạnh này, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24°C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ đêm 24/5, mưa lớn Bắc Bộ xu hướng giảm. Từ 25/5 mưa lớn ở Bắc Trung Bộ giảm dần.

Ngày 23/5, thông tin từ UBND xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, cho biết đã tìm thấy thi thể hai chị em G.T.L.C (8 tuổi) và G.M.B (5 tuổi, trú tại bản Pom Khuông, xã Tam Chung) mất tích khi đi tắm sông Mã. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h30 cùng ngày, hai chị em G.T.L.C và G.M.B đi tắm ngoài sông Mã cùng các bạn. Trong lúc tắm, G.T.L.C thấy em G.M.B bị trượt chân rơi xuống sông nên nhảy xuống cứu em. Tuy nhiên, cả hai chị em đều không biết bơi nên chìm xuống dòng nước. Các bạn đi cùng phát hiện, chạy về thông báo cho gia đình tìm kiếm nhưng không kịp.