Bản tin 8H: Liên tiếp có người thành tỷ phú Vietlott

TPO - Trong 3 kỳ quay số liên tiếp, loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott đã ghi nhận 3 vé trúng giải Jackpot 2.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1194 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 24/5, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.699.351.550 đồng (gần 3,7 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1194 của loại hình xổ số Power 6/55 là 19 - 20 - 27 - 30 - 45 - 55 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 15. Trước đó, tại kỳ quay số ngày 20 và 22/5, có 2 vé số Power 6/55 khác cũng đã trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 11,7 tỷ đồng. Như vậy, trong 3 kỳ quay số liên tiếp (ngày 20, 22 và 24/5), xổ số Power 6/55 của Vietlott có 3 vé trúng giải Jackpot 2 với tổng giá trị giải thưởng hơn 15,4 tỷ đồng.

Chiều 24/5, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật về mặt hành chính bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung tá Danh Hòa (sinh năm 1970), Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, do có liên quan đến vụ án đánh bạc xảy ra ngày 4/9/2024 tại khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Công an tỉnh Kiên Giang cũng thông báo, xem xét và xử lý về mặt Đảng đối với Trung tá Danh Hòa theo thẩm quyền.

Tối 24/5, Bệnh viện Trung ương Huế đang nỗ lực cấp cứu, điều trị cho 2 bé gái bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.Hai bệnh nhi này là Ng.M. D. (SN 2021) và người chị Ng.H.M. (SN 2018, cùng trú phường Long Hồ, quận Phú Xuân, TP Huế). Trong đó, em D. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, còn người chị bị chấn thương phần mềm. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe máy do chị Ng.Th.M.Tr (SN 1995) điều khiển, chở theo 3 con gái là bé D., M và Ng.Q.A. (SN 2023), xảy ra va chạm với xe khách BKS 75H – 02.xxx (chưa rõ người điều khiển). Hậu quả, xe máy bị kẹt trong gầm xe khách. Chị Tr. và bé A. tử vong do đa chấn thương.

Tối 24/5, Sở Y tế TP HCM cho biết trong tuần thứ 3 của tháng 5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiến hành giải mã trình tự gien của một số bệnh nhân có chẩn đoán lâm sàng COVID-19 nhập viện. Kết quả, biến chủng NB.1.8.1 được phát hiện ở 83% mẫu bệnh phẩm COVID-19. Theo Sở Y tế, NB.1.8.1 là một biến thể phụ của XDV.1 biến chủng có nguồn gốc từ sự tái tổ hợp giữa hai biến thể JN.1 và XDE. Biến chủng này được ghi nhận lần đầu vào đầu năm 2025 và đến nay đã xuất hiện tại ít nhất 22 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Singapore… Tuy đang dần trở thành biến chủng chiếm ưu thế tại một số quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến chủng nguy cơ.

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Long An cho biết trưa 23/5, cơ quan công an cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hành chính căn nhà không số tại ấp Xóm Mới, xã Tân Lân do ông Hồ Văn Tú (39 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện căn nhà này được dùng làm nơi tập kết sữa bột chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ 11.856 lon sữa bột với tổng trọng lượng khoảng 25 tấn đã đóng trong 963 thùng giấy gồm nhãn hiệu như Z1000 Gold +, Sanaki Grow IQ Plus (Sun), Gold 1+, Biotar Diest... Phía chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến toàn bộ lô hàng bị tạm giữ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Khu vực Hà Nội trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ. Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.