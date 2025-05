Bất ngờ về hoàn cảnh của cậu bé lớp 4 đội mưa mang trả điện thoại

Hành động tử tế của cậu bé càng lay động lòng người khi em lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương trọn vẹn và chưa gặp nhiều may mắn.

Sau khi câu chuyện "cậu bé lớp 4 đội mưa mang trả điện thoại" được chia sẻ rộng rãi, những "cơn mưa" lời khen đã gửi đến em Ngô Quốc Tuấn - học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Tân 1 (thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận).

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động hơn chính là hoàn cảnh phía sau hình ảnh ngoan ngoãn, lễ phép ấy.

Hình ảnh cậu bé ướt sũng đến Công an phường để tìm chủ nhân cho chiếc điện thoại bị đánh rơi khiến nhiều người xúc động

Ngày 24-5, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với chị N.T.T.T, dì ruột của Tuấn. Trong cuộc trò chuyện ngắn, chị nghẹn ngào chia sẻ: "Cháu còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho người khác như vậy thật sự đáng quý. Gia đình không khá giả gì nhưng cháu luôn biết điều, sống tử tế...".

Ít ai biết, Tuấn và anh trai 17 tuổi được ông bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ sau khi cha mẹ ly hôn. Khi Tuấn mới hơn 1 tuổi, ba em rời đi, mẹ em sau đó cũng lập gia đình mới. Hai anh em sống nhờ tình thương của ông bà đều đã ngoài 60 tuổi, thuộc diện hộ cận nghèo.

Không có một gia đình trọn vẹn, không điều kiện đầy đủ như nhiều đứa trẻ khác nhưng cậu bé ấy vẫn lớn lên với tâm hồn trong trẻo, biết quý trọng những điều không phải của mình.

Cô Phạm Thị Hiền – giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Tân 1 - xác nhận câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội là đúng sự thật. Cô cho biết nhà trường đã nắm được thông tin về hành động đẹp của cậu học trò nhỏ và dự kiến sẽ tuyên dương em trong lễ tổng kết năm học sắp tới.

Chia sẻ về Tuấn, cô Hiền dành nhiều lời khen ngợi: "Ở lớp, Tuấn là học sinh ngoan, lễ phép, sống tình cảm. Em được thầy cô và bạn bè quý mến".

Không cần những lời hoa mỹ, chính sự trung thực và giản dị của Tuấn đã chạm đến trái tim cộng đồng. Hành động tử tế của cậu bé càng lay động lòng người, khi em lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương trọn vẹn và chưa có nhiều may mắn.

Trước đó, câu chuyện của Tuấn được chia sẻ từ Fanpage Trường Tiểu học Bình Tân 1 (thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) nơi em đang theo học.

Theo bài viết, vào ngày 21-5-2025, trên đường đi học về, khi trời đang mưa to, Tuấn tình cờ nhặt được một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi. Lập tức, cậu bé đội mưa tìm đến trụ sở công an phường Bình Tân để nhờ các chú công an tìm trả lại cho người mất.

Chiếc điện thoại sau đó đã được trao trả cho chủ nhân trong niềm vui và xúc động. Nhưng hơn cả một món tài sản được tìm lại, chính hành động đẹp của Tuấn mới là điều khiến trái tim người lớn như lặng đi.

Fanpage của nhà trường đã chia sẻ đầy tự hào: "Đây là một tấm gương người tốt việc tốt. Tuy đây chỉ là việc làm nhỏ nhưng là một tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Em thật xứng đáng được tuyên dương".