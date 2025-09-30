Bà tử vong, cháu mất tích khi chèo thuyền vượt lũ

TPO - Trong lúc chèo thuyền từ nhà ra bên ngoài để tránh nước lũ dâng, không may thuyền bị lật khiến hai bà cháu ở Thanh Hóa gặp nạn.

Ngày 30/9, thông tin từ UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ lật thuyền làm 2 người chết và 1 người mất tích.

Khu dân cư ở xã Nông Cống vẫn ngập sâu.

Theo lãnh đạo địa phương, tối 29/9, khu vực thôn Làng Trù, xã Nông Cống nước lũ dâng cao, gây ngập nhà dân. Lúc này, bà L.T.Đ. (SN 1932) cùng cháu nội N.V.T. (SN 2000) và con dâu V.T.T. chèo thuyền nhỏ để ra phía bên ngoài.

Trong khi di chuyển, không may thuyền bị lật khiến cả 3 người rơi xuống nước.

Chị T. may mắn bám vào cây và được lực lượng chức năng tiếp cận đưa vào bờ an toàn. Còn bà Đ. và cháu T. mất tích.

Đến sáng 30/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà Đ.. Riêng cháu T., hiện nay vẫn chưa được tìm thấy.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho người dân Thanh Hóa.

Cũng trong chiều 29/9, chị N.T.T. (SN 1989, trú thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống) trong lúc đi nhờ thuyền đến nhà người thân khi qua vùng nước xiết bất ngờ bị lật thuyền khiến chị T. mất tích.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến sáng hôm nay (30/9), thi thể chị T. mới được tìm thấy.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thôn Làng Trù.