Avatar: Fire and Ash hé lộ kẻ phản diện mới toanh đẩy gia đình Jack Sully vào nguy hiểm

HHTO - Cuối cùng thì bom tấn được mong đợi nhất năm, Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa Và Tro Tàn), cũng đã tung trailer chính thức và hé lộ một trận đại chiến cùng vô số nguy hiểm đang chờ đón gia đình Jake Sully.

Trailer Avatar: Fire and Ash chính thức hé lộ Varang - thủ lĩnh tộc Người Tro trên hành tinh Pandora. Dường như, họ cũng từng là một bộ lạc thờ thần Eywa nhưng vùng đất của người Tro bị núi lửa thiêu rụi khiến họ mất niềm tin vào Eywa và trở nên thù hận, hiếu chiến.

Chính điều này đã biến Varang thành một phản diện đáng sợ khi bà ta phản bội lại đồng loại để về phe đại tá Miles Quaritch trong cuộc chiến với người Na`vi. Không những thế, sau thời gian dài lẫn trốn trong phần phim trước, Jake Sully quyết định sẽ chiến đấu. Sự trở lại của quái điểu Leonopteryx khổng lồ chứng tỏ anh đã quay về với danh hiệu Toruk Makto - người sẽ thống nhất các bộ lạc Na`vi để chống lại con người.

Varang sẽ đẩy gia đình Sully vào khó khăn

Sự xuất hiện của Leonopteryx sau 16 năm kể từ Avatar (2009) khiến khán giả vô cùng thích thú. Đồng thời, chi tiết cũng báo hiệu một trận đại chiến còn khốc liệt hơn nữa giữa con người và người Na`vi. Trailer chiêu đãi người xem một loạt cảnh phim đẹp miên man cùng sự xuất hiện của nhiều sinh vật khổng lồ hoành tráng. Các cảnh chiến đấu ác liệt, diễn ra cả trên không lẫn dưới biển hứa hẹn sẽ là đại tiệc hình ảnh vô cùng mãn nhãn.

Những cảnh quay hùng vĩ sẽ trở lại

Ngoài ra, trailer còn tiết lộ thêm chi tiết gây sốc là cậu nhóc Spider có thể hít thở bình thường trên hành tinh Pandora mà không cần mặt nạ bảo hộ. Nếu như con người có thể sống trên Pandora một cách bình thường thì người Na`vi sớm muộn sẽ bị tuyệt diệt nên tình tiết này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến các phần phim tiếp theo.

Jake Sully sẽ trở lại chiến đấu

Với Avatar: Fire and Ash, đạo diễn James Cameron muốn khám phá những nền văn hóa khác biệt thông qua tộc Người Tro, không phân chia nhân vật theo hai màu trắng đen một cách đơn giản mà cố gắng vượt ra ngoài khuôn mẫu “tất cả con người đều xấu, tất cả người Na`vi đều tốt”.