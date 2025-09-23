Vô Hạn Thành trở thành anime có doanh thu cao nhất lịch sử, vượt dàn bom tấn Marvel

Nhờ màn ra mắt hoành tráng tại thị trường Mỹ, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã làm nên kỷ lục, khi trở thành anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Bộ phim đã đạt con số doanh thu 555 triệu USD (hơn 14,6 nghìn tỷ đồng), vượt qua kỷ lục 506 triệu USD (hơn 13,3 nghìn tỷ đồng) của phần phim Chuyến Tàu Vô Tận.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đạt doanh cao nhất mọi thời đại cho một anime. Nguồn: Box Office Mojo

Không chỉ là anime, giờ đây Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành còn là phim Nhật ăn khách nhất từ trước đến nay. Đây còn là thương hiệu phim đầu tiên có các dự án thống trị hạng 1 và hạng 2 trên bảng doanh thu tổng. Tại thị trường Bắc Mỹ hiện tại, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn đang là tựa phim thống trị phòng vé, vượt xa các tác phẩm Hollywood khác.

Ngoài ra với thành tích trên, thứ hạng của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành trên bảng doanh thu toàn cầu năm 2025 tiếp tục tăng cao. Hiện tại, phim đã vươn lên vị trí thứ 9, vượt qua nhiều bom tấn Marvel như Thunderbolts*, Captain America: Brave New World và Fantastic Four: First Steps. Đây cũng đang là phim hoạt hình có doanh thu cao thứ nhì trong năm 2025, chỉ xếp sau Na Tra: Ma Đồng Náo Hải.

Phần phim Vô Hạn Thành vươn lên vị trí thứ 9 của năm 2025. Nguồn: Box Office Mojo

Thành công vang dội của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đến từ việc phim sở hữu cộng đồng người hâm mộ khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí ở cả Việt Nam. Từ phần Chuyến Tàu Vô Tận, Thanh Gươm Diệt Quỷ đã cho thấy tiềm năng khổng lồ, không thua kém gì các thương hiệu anime kinh điển khác như Thám Tử Lừng Danh Conan hay Doraemon. Tại Việt Nam, Thanh Gươm Diệt Quỷ là thương hiệu anime thứ ba có phim đạt mốc trăm tỷ, tạo nên cơn sốt suốt dịp hè 2025.

Truyền thông nước ngoài dự đoán Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành có nhiều cơ hội để đặt chân vào danh sách đề cử Oscar 2026. Không chỉ là hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, dự án còn có thể được vinh danh tại hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất dành cho Shine in the Cruel Night của LiSA.