Thám Tử Lừng Danh Conan lộ chi tiết quá phi lý, fan đòi ra tập cuối ngay lập tức

Là thương hiệu anime kinh điển, được đông đảo khán giả đón xem và biết đến, Thám Tử Lừng Danh Conan vẫn thường xuyên gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Các tình tiết phim đôi khi bị khán giả đánh giá quá "hư cấu", nhất là đối với một tác phẩm thuộc thể loại trinh thám. Đơn cử là trích đoạn phim ngay sau đây.

Cụ thể một trích đoạn phim Thám Tử Lừng Danh Conan đang được chia sẻ rầm rộ, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong cảnh phim, một chiếc xe tải không may mất lái, lao ra khỏi đường và lao xuống biển. Lúc này, Conan đã xuất hiện và cứu ngay bằng chiếc thắt lưng mà tiến sĩ Agasa đưa cho cậu.

Chiếc xe tải không may lao xuống vực.

Với chiếc thắt lưng, Conan đã biến ra quả bóng khổng lồ, đóng vai trò như một chiếc nệm hơi giúp chiếc xe tải bật lên lại trên đường, cứu mạng những người bên trong. Đây thực chất là một cảnh trong tập mới của phiên bản anime chiếu trên truyền hình, thuộc vụ Người hùng Ishinomaki.

Conan sử dụng thắt lưng bắn ra quả bóng khổng lồ.

Chiếc xe tải nảy lên lại trên đường.

Cảnh phim Thám Tử Lừng Danh Conan đang thu hút sự chú ý.

Ngay sau khi trích đoạn này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự hoang mang của mình, cho rằng tình tiết diễn ra quá phi lý. Một chiếc xe tải nặng nề không thể nào bật lên độ cao vài chục mét, trở lại đường đi chỉ nhờ vào quả bóng cao su khổng lồ. Một số người còn đùa rằng thiết bị của tiến sĩ Agasa ngày càng tân tiến, nếu không đem bán thì quá lãng phí.

Cư dân mạng hoang mang với cảnh phim nêu trên.

Song, cũng có khán giả cho rằng việc Thám Tử Lừng Danh Conan có nhiều tình tiết "ảo", không thể giải thích bằng logic thông thường không mới, đã có từ khi phim bắt đầu. "Tình tiết viên thuốc teo nhỏ đã là hư cấu rồi", một cư dân mạng bày tỏ. Nhìn chung, khán giả đều ngán ngẩm khi Thám Tử Lừng Conan có diễn biến quá dài, với những vụ án cứ lặp đi lặp lại, và yêu cầu tác giả Gosho Aoyama cùng ekip sớm cho thương hiệu này cái kết viên mãn.

Một số khán giả bênh vực, nhưng vẫn mong phim sớm có cái kết.

Dù đối mặt với nhiều tranh cãi nhưng Thám Tử Lừng Danh Conan vẫn là thương hiệu truyện tranh, anime được yêu thích toàn cầu. Tại Việt Nam, kể từ phần 25 Tàu Ngầm Sắt Màu Đen cho đến nay, các dự án chiếu rạp của Thám Tử Lừng Danh Conan đều đạt mốc doanh thu trăm tỷ. Thậm chí, phần mới nhất Dư Ảnh Của Độc Nhãn còn giữ kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại, mảng anime Nhật Bản tại thị trường Việt Nam (hơn 174 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam).