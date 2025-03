Áp lực vì giá thuê nhà, thực phẩm 'nhảy múa"

TPO - Giá nhiều mặt hàng, dịch vụ tăng cao đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm nay tăng đáng kể, tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng khiến người dân bắt đầu cảm nhận được sức nóng, phải chắt bóp chi tiêu.

Nhiều mặt hàng tăng giá mạnh

Số liệu từ Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2 đã tăng 1,32% so với tháng 12/2024 và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI bình quân 2 tháng đầu năm đã tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính - cho biết, một trong những yếu tố chính tác động đến CPI tháng 2 là sự tăng giá mạnh của thịt lợn, giá đồ ăn uống ngoài gia đình, giá nhà ở thuê và giá dịch vụ giao thông tăng theo nhu cầu tiêu dùng.

Theo đó, giá thịt lợn trong tháng 2 đã tăng 1,74% so với tháng trước, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung. Giá của nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,55%, trong đó giá thuê nhà tăng mạnh (0,8%) do nhu cầu của người dân quay lại các khu đô thị học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Theo bà Oanh, sau Tết Nguyên đán, lượng lớn người lao động từ các tỉnh trở lại thành phố tìm việc và sinh viên quay lại trường học, dẫn đến nhu cầu thuê nhà tăng hơn. Giá bất động sản ở mức cao khiến nhiều chủ hộ tăng giá thuê để phù hợp với giá trị tài sản.

Cùng với đó, thời điểm này nhu cầu đi lại của người dân vào dịp đầu năm mới đã khiến giá dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt tăng đột biến 61,9% và giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 25%.

Việc giá cả tăng cao khiến người dân bắt đầu thấy áp lực. Anh Trần Văn Lê (33 tuổi, Hà Đông, TP. Hà Nội) cho biết, đầu năm ngoái, gia đình anh ký hợp đồng 1 năm để thuê căn hộ chung cư 70m2 tại khu vực gần hồ Văn Quán, với giá là 12 triệu đồng/tháng. Cuối tháng trước, khi gần hết hợp đồng, chủ nhà thông báo sẽ tăng giá thuê trong hợp đồng mới lên 14 triệu đồng/tháng.

“Chủ nhà đưa ra lý do giá chung cư đang tăng cao và các căn hộ chung cư cho thuê khu vực xung quanh đều đã tăng khoảng 15%. Với thu nhập hiện nay, tiền thuê nhà đã chiếm hơn 1 nửa, khiến gia đình tôi rất áp lực. Việc mua nhà ngày càng trở nên xa vời hơn”, anh Lê chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (ở Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) chia sẻ, từ sau Tết, do giá thịt lợn liên tục tăng nên chị phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống, để đảm bảo mức chi tiêu trong gia đình. Chẳng hạn, thịt thăn giá 182.000 đồng/kg, thịt đùi 149.000 đồng/kg, ba rọi thường 213.000 đồng/kg…

“Giá thịt lợn tăng khoảng 20.000 đồng/kg, chưa kể tiền điện, nước cũng liên tục tăng nên gia đình phải tăng cường ăn thịt, trứng gà vì giá mềm hơn, cũng như dè dặt hơn trong chi tiêu", chị Tuyết nói.

Kiểm soát ở mức phù hợp

TS. Nguyễn Ngọc Tuyến - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính - đánh giá, CPI tăng cao đang gây áp lực đến chi tiêu và túi tiền của người dân.

Theo ông Tuyến, căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang và áp lực chính sách thuế quan của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam; gây áp lực lạm phát, áp lực về tài chính, sản xuất, xuất khẩu và mặt bằng giá cả hàng hóa...

Cùng với đó, việc sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước sẽ làm tăng chi từ ngân sách và tác động làm tăng giá tiêu dùng; nhiều dự án mới về hạ tầng được phê duyệt và khởi công với số vốn đầu tư rất lớn cũng sẽ là nguyên nhân làm tăng giá hàng hóa, dịch vụ…Đặc biệt, để nền kinh tế tăng trưởng cao, nhu cầu tín dụng lớn hơn đồng nghĩa việc lượng tiền đổ ra thị trường nhiều hơn, gây áp lực lên giá cả.

Ông Tuyến dự báo CPI bình quân năm nay so với năm 2024 sẽ tăng ở mức 4%. Do đó, Chính phủ cần nhanh chóng có giải pháp kiểm soát lạm phát phù hợp mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời cần tạo thuận lợi về môi trường đầu tư, kinh doanh, ưu đãi về nguồn vốn và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp; cân bằng thu nhập bình quân của người dân tương ứng với mức tăng của hàng hóa thiết yếu.