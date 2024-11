Chỉ số giá tiêu dùng tăng

TPO - Theo Tổng cục Thống kê, giá lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng do ảnh hưởng bởi mưa bão, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng so với tháng trước.

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê sáng nay (6/11) cho thấy, CPI tháng 10 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 2,52% so với cuối năm và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng của CPI tháng 10 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Nhóm giao thông tăng mạnh nhất với 0,66% (tác động làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm). Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu diesel tăng 2,27%, giá xăng trong nước tăng 0,98% tới từ các đợt điều chỉnh giá trong tháng. Trong tháng 10 cũng ghi nhận giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 32,75% do nhu cầu của người tiêu dùng tăng.

Nhóm duy nhất ghi nhận chỉ số giá giảm là bưu chính viễn thông, giảm 0,05%. Trong đó, phụ kiện máy điện thoại thông minh và máy tính bảng giảm 0,46%; giá máy điện thoại di động thông minh và máy tính bảng giảm 0,28%; giá máy điện thoại di động thông thường giảm 0,17%. Ngược lại, giá sửa chữa điện thoại tăng 0,4% do chi phí nhân công tăng.

Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI, Tổng cục Thống kê cho biết thêm, trong tháng 10, chỉ số giá vàng cũng tăng 5,96% so với tháng trước; tăng 29,97% so với tháng 12/2023 và tăng 38,88% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá vàng tăng 27,48%. Chỉ số đồng USD tháng 10 tăng 0,7% so với tháng trước; tăng 2,41% so với tháng 12/2023; tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 10 tháng tăng 5,1%.

Bình quân 10 tháng, CPI tăng 3,78% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,69%. Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng bởi ảnh hưởng bởi mưa bão, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng, giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 22/ của Bộ Y tế và bảo hiểm y tế tăng theo lương cơ sở.