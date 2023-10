Học phí tăng kéo CPI tháng 10 nhích nhẹ

TPO - Theo Tổng cục Thống kê, một số địa phương thực hiện tăng học phí, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước.

So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,08%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 2 nhóm giảm giá.

Chỉ số giá giáo dục tăng mạnh nhất 2,25% trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng 2,54% do một số địa phương thực hiện tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tổng cục Thống kê chỉ ra, một số địa phương có chỉ số giá dịch vụ giáo dục tháng 10 tăng cao so với tháng trước: Lai Châu tăng 57,94%; Ninh Thuận tăng 41,54%; Cao Bằng tăng 40,42%; Nam Định tăng 28,67%; Bắc Ninh tăng 8,12%; TPHCM tăng 7,68%; Trà Vinh tăng 7,67%.

Chỉ số giá nhóm lương thực tháng 10 tăng 0,9% so với tháng trước, trong đó chỉ số giá nhóm gạo tăng 1,14% giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu do nhu cầu tại các thị trường châu Á và châu Phi tăng lên, đặc biệt là sau khi Indonesia thông báo sẽ nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia đến cuối năm 2023.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông và giao thông giảm. Trong đó, nhóm giao thông giảm mạnh nhất, 1,51% làm CPI chung giảm 0,15% do: ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; giá xe ô tô mới, xe máy và xe ô tô đã qua sử dụng lần lượt giảm do nhiều hãng xe đưa ra thị trường mẫu mã mới, giảm giá bán để kích cầu tiêu dùng.

Theo Tổng cục thống kê, lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm nay, lạm phát cơ bản tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,2%). Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 10 tháng giảm 13,24% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 8,55% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.