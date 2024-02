9 nhóm hàng đẩy CPI tháng 2 tăng

TPO - Tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,04% so với tháng trước trong bối cảnh nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu, giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới cũng là những nguyên nhân kéo CPI tăng.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, CPI tháng 2 tăng 1,04% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá.

Chỉ số giá giao thông tăng mạnh nhất 3,09%, làm CPI chung tăng 0,3%. Chỉ số giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 15,48% do nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó giá vận tải hành khách bằng đường sắt tăng 151,75%; giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 39,07%; vận tải hành khách kết hợp tăng 7,29%; vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 5,7%.

Chỉ số giá xăng, dầu cũng tăng do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong nước. Dịch vụ rửa xe, bơm xe tăng 2,47% do chi phí nhân công và nhu cầu tăng trong dịp cuối năm; dịch vụ trông giữ xe tăng 1,86%; dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,52%....

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đứng thứ 2, với chỉ số giá tăng 1,71%. Lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình đều tăng. Cụ thể, chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng 1,98% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng của người dân trong ngày Tết ông Công, ông Táo và dịp Tết Nguyên đán tăng cao, tập trung chủ yếu ở một số mặt hàng thịt lợn, thuỷ hải sản tươi sống, rau, quả…

Chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,8% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng tăng vào dịp Tết Nguyên đán khiến giá rượu bia tăng 1,17%; thuốc hút tăng 0,56%; đồ uống không cồn tăng 0,33%.

Chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,79% so với tháng do nhu cầu mua sắm, du xuân dịp Tết Nguyên đán tăng. Các nhóm hàng hoá và dịch vụ khác; nhà ở và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình; may mặc, mũ nón, giày dép; thuốc và dịch vụ y tế đều tăng giá. Hai nhóm hàng giảm giá là bưu chính viễn thông, giáo dục

Bình quân 2 tháng đầu năm, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 2,84% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,67%) chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.