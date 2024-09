CPI tháng 8 ‘đứng yên’

TPO - Tháng 8 vừa qua, 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có chỉ số giá tăng nhẹ. Tuy nhiên, riêng mức giảm 1,98% của nhóm giao thông đã giúp cân đối, kéo chỉ số giá tiêu dùng trở lại ổn định.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ổn định. So với tháng 12/2023, CPI tháng 8 tăng 1,89% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%.

Bình quân 8 tháng CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,71%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, 10 nhóm có chỉ số giá tăng nhẹ, riêng nhóm giao thông giảm giá so với tháng trước.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất 0,29%, do các yếu tố như giá thuê nhà tăng do nhu cầu thuê nhà tại một số địa phương tăng khi chuẩn bị vào năm học mới, giá gas trong nước điều chỉnh tăng theo giá gas thế giới.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,27%, giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình cùng tăng.

Chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính, viễn thông, đồ uống và thuốc lá, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch, thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, mũ nón và giày dép… đồng loạt tăng.

Một số nhóm hàng tăng do nhu cầu mua sắm chuẩn bị trước thềm năm học mới. Giá dịch vụ giáo dục tăng do một số trường đại học công lập, trung học dân lập, mầm non tư thục ở các tỉnh tăng học phí năm học 2024-2025.

Bình quân 8 tháng lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (4,04%), chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế và xăng dầu là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê công bố CPI theo lịch mới. Thời gian chuyển từ ngày 29 của tháng báo cáo sang ngày mùng 6 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo.

Quy định thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2024, theo Nghị định 62 của Chính phủ.